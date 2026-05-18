Cerveras digitala transformation och strategiska logistiksamarbete

En djupdykning i hur Cervera vände ekonomiska utmaningar till tillväxt genom digitalisering och ett strategiskt partnerskap med logistikjätten Posti.

Cervera har genomgått en dramatisk transformation under de senaste åren, från att ha stått inför potentiella butiksstängningar till att bli en ledande aktör inom modern omnikanalshandel.

Innan pandemin slog till i början av 2020 befann sig företaget i en utmanande situation med sjunkande resultat och en osäker framtid. Men när omvärlden förändrades under pandemin skedde en oväntad och kraftfull vändning. Kundernas efterfrågan på heminredning och produkter för hemmet exploderade, vilket ledde till att försäljningen via nätet tredubblades på mindre än två år. Denna period av extrem tillväxt var dock inte utan komplikationer.

När inflationen senare steg och räntorna ökade upplevde hushållen en kraftig kostnadschock som slog hårt mot hela detaljhandeln. Cervera drabbades av problem med överlager samtidigt som marknadspriserna föll, vilket resulterade i betydande ekonomiska förluster på sista raden. Det var under denna svåra tid som bolaget genomgick ett stålbad och förvärvades av den norska retailkoncernen Homeco AS. Istället för att dra sig tillbaka från den digitala världen valde man att fördjupa satsningen.

Man fokuserade på en optimerad sortimentsstrategi och en förbättrad kundupplevelse där gränsen mellan den fysiska butiken och den digitala plattformen suddades ut genom en genomtänkt omnikanalmodell. Vid ingången av 2025 kunde man se de tydliga frukterna av detta strategiska arbete. Hans Redig Bolin konstaterar att omsättningen för e-handeln återigen har nått de höga nivåer som sågs under pandemiåren. Under det senaste året har e-handeln växt med 15 procent medan den fysiska butiksförsäljningen har ökat med 7 procent.

Idag är fördelningen mellan kanalerna ungefär 60 procent online och 40 procent i butik. Det mest intressanta i denna utveckling är symbiosen mellan dessa två försäljningsvägar; en tredjedel av den totala omsättningen sker i gränslandet mellan kanalerna, vilket visar att kunderna rör sig sömlöst mellan nätet och den fysiska miljön. Butikerna fungerar som viktiga nav för varumärkesbyggande och ger kunden en taktil upplevelse av produkterna, medan e-handeln möjliggör en betydligt bredare geografisk räckvidd och snabb tillväxt.

Denna modell har visat sig vara extremt effektiv för att behålla konkurrenskraften på en marknad som ständigt förändras och kräver hög flexibilitet. En avgörande faktor för Cerveras framgång och förmåga att skala upp verksamheten är logistiken. För att kunna upprätthålla ett starkt kundlöfte om leveransprecision och hög kvalitet krävs en infrastruktur som tål enorma påfrestningar. Särskilt utmanande är perioderna kring Black Week och den årliga julhandeln, då försäljningen i december kan vara fyra gånger högre än under årets lugnaste månad.

Att dimensionera personal, utrustning och lagerutrymme för sådana extrema toppar utan att skapa orimliga kostnader under resten av året är en komplex logistisk uppgift. Här har samarbetet med den finska logistikjätten Posti, som tidigare verkade under varumärket Aditro Logistics i Sverige, varit fundamentalt. Genom att outsourca hela e-handelslogistiken till Posti har Cervera kunnat dra nytta av avancerad teknik, bland annat ett modernt robotlager strategiskt placerat vid Arlanda.

Detta automatiserade lager möjliggör en skalbarhet som är nödvändig för att hantera kraftiga säsongsvariationer och snabba expansioner utan att kvaliteten på leveranserna sjunker. Framtiden för Cervera innefattar nu en utökad satsning på den finska marknaden, där Postis lokala expertis och omfattande nätverk blir än mer värdefullt. Christoffer Carlsson, Site Manager på Postis anläggning i Arlandastad, betonar vikten av en nära och kontinuerlig dialog för att skapa logistikflöden som är exakt anpassade efter kundens specifika behov.

Genom att ha en miljö som är skalbar, både vad gäller fysiska lokaler och personalstyrka, kan man snabbt anpassa sig till ekonomiska fluktuationer och affärsmässiga expansioner. Utöver den ekonomiska och logistiska effektiviteten finns ett djupt gemensamt engagemang för hållbarhet. Både Cervera och Posti arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan genom att optimera transporter och effektivisera hanteringen av gods för att reducera utsläppen.

Detta holistiska angreppssätt, där digital innovation, logistisk precision och miljöansvar går hand i hand, utgör grunden för bolagets fortsatta tillväxtresa i hela Östersjöregionen





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cervera Posti E-Handel Logistik Omnikanal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Globala logistikstörningar och SEHED:s strategiska hållbarhetssatsningarEn analys av hur geopolitisk oro i Mellanöstern driver upp fraktpriserna och hur byggbolaget SEHED navigerar genom ekonomisk osäkerhet med innovation och hållbart byggande.

Read more »

Sverige och Indien utvecklar strategiskt partnerskap med fokus på säkerhet, digital utveckling, hållbarhet och rymdSverige och Indien offentliggör en handlingsplan för att fördjupa det strategiska partnerskapet. Syftet är att stärka samarbetet inom olika områden och utforska nya samarbetsmöjligheter.

Read more »

Populära filmer på digitala tjänster i SverigeEn lista över de mest populära filmerna som hyrts och köpts på digitala tjänster i Sverige under en given period.

Read more »

Sverige och Indien uppgraderas till strategiska partners, handlar om klimat, säkerhet och rymdNews about Sweden and India upgrading their strategic partnership with the focus on climate, security, and space, while also mentioning the Ring of Steel agreement and disagreements with USA.

Read more »

Ukrainas strategiska betydelse och krigets framtidEn djupgående analys av det rysk-ukrainska kriget, med fokus på drönarkrigföringens roll, det militära dödläget och Ukrainas avgörande betydelse för Europas långsiktiga säkerhet.

Read more »

Cervera turnaround: Sprang i omsättning, digital förstärkning, innovativa logistiklösningarCervera, en svensk detaljhandelskedja som återfann framgången efter en kris, har fortsatt satsningen på digitaliseringens möjligheter. Bolaget kombinerar till exempel e-handel och fysiska butiker för att skapa en lyckad symbios.

Read more »