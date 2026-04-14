Champions League-kvartsfinalerna: Oväntade resultat och potentiella skrällar väntar

Analys av Champions League-kvartsfinalerna, med fokus på Real Madrid, Arsenal, Sporting, Aston Villa och Freiburg. Tips och förutsägelser för kommande matcher, inklusive potentiella skrällar och spelvärda lag.

Jag tror att onsdagens Champions League -kvartsfinaler kan bjuda på oväntade resultat. Real Madrid har potentialen att prestera extraordinärt, medan Sport ing kan störa Arsenal . Tvåorna är intressanta val i mitt system! Samtidigt som matcher som Luton mot Northampton och Wimbledon mot Stockport avgörs, står Champions League -kvartsfinalerna i fokus under onsdagen. Resten av kupongens matcher spelas på torsdagen. Luton blir min bankspik, annars väntar jag med singlarna till torsdagen. Bayern München kan vara en spelvärd spik, men jag är inte helt övertygad om tyskarna. Real Madrid är fullt fokuserade på Champions League . Aston Villa , Real Betis och Peterborough är andra favoriter som kan få det svårare än vad oddsen antyder. Då gäller det att vara redo med garderingspennan.

Förra veckan hade jag feeling för Bayern München ända fram till spelstoppet på Europatipset. Då chansspikade jag istället Real Madrid. Det gick inte vägen. Bayern var det bättre laget i Madrid, vann med 2-1 och skapade ett utmärkt läge inför returen på Allianz Arena. I helgens 5-0-seger mot St. Pauli kunde Vincent Kompany rotera laget – bland annat satt Kane och Upamecano på bänken hela matchen – för att spara krafter inför onsdagens drabbning. Belgaren tycks göra allt rätt hos de tyska jättarna, som i mina ögon ser ut som planetens bästa lag just nu. Men det betyder inte att planetens bästa lag inte kan förlora. Mainz och Augsburg har tagit poäng borta mot Bayern München i Bundesliga, och det är välkänt att Real Madrid inte alltid behöver spela sitt bästa spel för att vinna. Med en offensiv bestående av Mbappé, Bellingham, Valverde och Vinícius Júnior krävs det inte mycket för att “Marängerna” ska göra mål. Courtois och Tchouaméni är avbräck, men i en match där Bayern inte behöver vinna är jag tveksam till att spika ettan. Tyskarna går först, tvåan ansluter på större system.

Medan andra europeiska jättar – främst Bayern München, PSG, Barcelona och Manchester City – växlar upp under våren, går Arsenals prestationskurva åt fel håll. Sanningen är att kurvan pekat nedåt i flera månader. Mikel Arteta och hans lag har förmågan att vända på trenden, men just nu har det knutit sig. Helgens insats mot Bournemouth (1-2) var inte imponerande. Nu väntar returen mot Sporting på Emirates Stadium där The Gunners är klara favoriter. 1-0-segern i Lissabon var betryggande, men om portugiserna lyckas skapa en öppen matchbild är jag inte säker på att Arsenal behåller sin ledning hela matchen. Risken för att engelsmännen blir för defensiva är uppenbar, och Sporting är inga duvungar. Trincao, Suárez och Catamo är alla spelare som kan såra Arsenal. Jag tror dessutom att Rui Borges har ett par ess i rockärmen. Den lågt streckade tvåan kittlar. Ettan först, tvåan sedan. Sportings matchplan. Lyckas gästerna styra matchen till ett böljande scenario är mer än hälften vunnet. Arsenal trivs inte när de inte har kontroll.

Unai Emery och bortamatcher i Europaspelet är så nära en kvalitetsgaranti man kan komma. Den taktiskt drillade basken har lett sitt Aston Villa till fem segrar på den här säsongens sex bortamatcher i kontinentalspelet. Hemma har de också fem segrar på lika många försök, men där vill jag stanna upp och granska närmare. Villa var riktigt illa ute i 3-2-segern mot Salzburg, och i september hade britterna problem med Bologna, som spelmässigt var det bättre laget trots att The Villans vann med 1-0. Förra veckan såg Emery till att samma Bologna fick på skallen med 3-1 i Emilia-Romagna, men det betyder inte att italienarna är utan chans i returen. De rödblå är troligen borta från Europatserna i Serie A och kan därför lägga all energi på att försöka komma ikapp tvåmålsunderläget på Villa Park. Vincenzo Italiano har tidigare haft framgångar i Europaspelet, och man bör ha i åtanke att det här är en match som Villa har råd att förlora med en boll men ändå gå vidare. När det svenska folket fokuserar på förra veckans resultat, spetsar jag öronen. Alla tecken pekar på skrällar! Förra veckans resultat. Aston Villa har råd att förlora med en boll, och då litar jag inte på den betrodda ettan.

Freiburg stod för sin kanske bästa insats i Europa League den här säsongen när de slog Celta Vigo med 3-0 för en vecka sedan. Försvaret agerade felfritt, och på offensiv planhalva höll sig tyskarna fast i spanjorernas straffområde utan större problem. Starfelts frånvaro märktes, inte minst när Freiburg gjorde 3-0 på en patenterad hörna. Där behöver galicierna vara betydligt mer fokuserade i returen. Starfelt är troligen inte med här heller, men med tanke på omständigheterna ser jag ett desperat Celta Vigo som en pålitlig favorit. Det är upplagt för spännande matcher





