Cherry lanserar K5 Pro TMR Compact: Kompakt tangentbord med magnetiska brytare för tävlingsspelare

Cherry introducerar K5 Pro TMR Compact, ett nytt kompakt tangentbord designat för tävlingsinriktade spelare. Utrustat med magnetiska brytare, 8K polling rate och en 65% layout, erbjuder det snabb respons och precision i litet format. Perfekt för spelare som vill ha minimalt skrivbordsutrymme.

Idag lanserade Cherry det nya K5 Pro TMR Compact, ett mekaniskt tangentbord utformat för tävlingsinriktade spelare. Denna lansering markerar Cherry s fortsatta engagemang för magnetiska brytare och en expansion av deras TMR-serie, nu med fokus på en kompakt design. K5 Pro TMR Compact är designat för de som prioriterar snabb respons och precision i ett mindre format, perfekt för spelare som vill ha minimalt med skrivbordsutrymme och maximal prestanda.

Tangentbordet är en vidareutveckling av den tidigare K5 Pro-modellen och är utrustat med Cherrys egna CHERRY MK Crystal Magnetic-brytare, som integrerar TMR-teknik. TMR, eller Tunnel Magnetoresistance, är Cherrys unika sätt att implementera magnetiska brytare. Denna teknik marknadsförs som mer exakt och energieffektiv jämfört med traditionella Hall effect-lösningar. För användaren innebär detta enastående precision: tangentbordet kan avläsa brytarnas rörelse med en noggrannhet på upp till 0,01 mm. Detta möjliggör finjustering av tryckpunkten via mjukvaran, vilket ger spelaren fullständig kontroll över tangenternas aktivering.\En av de mest framträdande förbättringarna i K5 Pro TMR Compact är dess polling rate. Tangentbordet körs med en polling rate på 8000 Hz, vilket är en betydande ökning jämfört med de 1000 Hz som återfinns i den vanliga K5 Pro-modellen. Den högre polling raten bidrar till en minskning av input lag och en mer följsam spelupplevelse, avgörande för snabba och intensiva spel. Detta ger spelare en betydande konkurrensfördel genom att minska tiden det tar för tangenttryckningarna att registreras i spelet. Utöver den förbättrade tekniken, strävar Cherry efter att erbjuda flexibilitet genom att komplettera deras befintliga sortiment. K5 Pro TMR Compact är avsedd att fungera som ett komplement till den trådlösa MX 8.2 Pro TMR Wireless. Medan MX 8.2 Pro TMR Wireless är en TKL-modell (tenkeyless) med trådlös anslutning, är K5 Pro TMR Compact mer kompakt, trådbunden och prissatt mer ekonomiskt. Detta ger spelare ett urval baserat på deras preferenser för storlek, anslutning och budget. K5 Pro TMR Compact har en 65% layout, vilket innebär att det behåller piltangenter och några nav-tangenter, men saknar F-rad och numerisk tangentbordsdel, vilket ytterligare minskar dess storlek.\Tangentbordets design återspeglar en tydlig inriktning på spelarens behov. Kombinationen av den magnetiska brytartekniken, den höga polling raten och den kompakta layouten indikerar att Cherry har tagit hänsyn till de specifika krav som tävlingsspelare har. Den trådbundna anslutningen säkerställer en stabil och pålitlig anslutning utan latens som kan associeras med trådlösa alternativ. Med ett pris på 150 euro erbjuder K5 Pro TMR Compact ett konkurrenskraftigt alternativ jämfört med MX 8.2 Pro TMR Wireless, som kostar 230 euro. Detta gör K5 Pro TMR Compact till ett attraktivt val för spelare som söker prestanda i toppklass utan att behöva spräcka budgeten. Cherry fortsätter att innovera inom området för mekaniska tangentbord, och K5 Pro TMR Compact är ett tydligt bevis på deras engagemang för att erbjuda spelare de verktyg de behöver för att prestera på högsta nivå. Lanseringen visar inte bara företagets tekniska kompetens utan också dess förmåga att förstå och möta spelarnas föränderliga krav. Med sitt fokus på hastighet, precision och portabilitet är K5 Pro TMR Compact en stark kandidat att bli ett populärt val bland tävlingsinriktade spelare





feber / 🏆 12. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

