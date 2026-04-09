Chipnivåns Skydd: Nyckeln till Robust Cybersäkerhet för Organisationer

Ateas och Intels experter belyser vikten av chipnivåns cybersäkerhet för att skydda känslig information och kritisk infrastruktur. Artikeln lyfter fram fördelarna med avancerad enhetshantering och de ökande hoten från sofistikerade cyberattacker.

Atea s Lead Cyber Security Architect Juha-Matti Mukari och Intel s Strategic Alliances Manager Nawras Sawsou delar insikter om chipnivåns avgörande roll för organisationers cybersäkerhet och skydd. Mukari understryker vikten av synlighet ner till hårdvarunivå för effektivt skydd: Vi kan inte skydda något som vi inte har synlighet i.

Därför är synlighet ända ner till hårdvarunivå avgörande och en positiv utveckling. Denna nivå av skydd är särskilt kritisk inom offentlig sektor, där känslig information och kritisk infrastruktur är utbredd. Inom hälso- och sjukvården handlar det om att skydda patientdata, inom utbildningssektorn om stora och sårbara användargrupper, och inom kommunsektorn om kritisk infrastruktur och konfidentiell information. Cyberattacker utvecklas bortom traditionell skadlig kod, vilket kräver mer avancerade skyddsmetoder. Sawsou belyser att artificiell intelligens (AI) fungerar som ett tveeggat svärd inom cybersäkerhet, vilket både underlättar sofistikerade attacker och erbjuder kraftfulla försvar. Han betonar den ökande trenden att cyberattacker allt oftare efterliknar beteendet hos vanliga användare för att undgå traditionella säkerhetsprogram. Säkerhetslösningar på hårdvarunivå är en viktig del av modernt skydd mot cybersäkerhetshot. Hårdvaran kan också stödja identifieringen av sådana attacker, påminner Sawsou. Ett konkret exempel från CrowdStrike illustrerar vikten av avancerad enhetshantering på hårdvarunivå. Ett flygbolag som implementerat Intel vPro-integration kunde återställa sina system på bara fyra timmar tack vare centraliserad hantering, medan ett annat, utan motsvarande synlighet, tvingades till manuell reparation som tog över fem dagar och kostade bolaget 500 miljoner dollar. Denna skillnad visar tydligt värdet av att ha djupgående kontroll på hårdvarunivå, inklusive möjligheten att hantera enheter även om de inte fungerar eller saknar ström. \Skydd på chipnivå representerar frontlinjen inom cyberförsvar. När säkerhetsfunktioner integreras direkt i hårdvaran blir de svårare att kringgå och kan reagera snabbt på misstänkt aktivitet. Intels chip erbjuder mångsidiga skyddsmekanismer, inklusive användning av maskininlärning och AI för att identifiera och varna för hot. Mukari förtydligar: Cybersäkerhet består av många lager och hårdvarunivån är det mest grundläggande lagret. När säkerhetsfunktioner utsträcks till chipnivå kan man skydda enheten mot sådana hot som traditionellt skulle kunna förbli oupptäckta. Detta är särskilt viktigt i en tid då cyberhot blir allt mer sofistikerade och svåra att upptäcka med traditionella metoder. Ateas samarbete med Intel underlättar molnresan för sina kunder. Genom att integrera säkerhetsfunktioner på chipnivå och erbjuda avancerad enhetshantering kan organisationer stärka sitt försvar och skydda sina mest värdefulla tillgångar. Detta samarbete syftar till att skapa en tryggare digital miljö för Ateas kunder och underlätta deras övergång till molntjänster





