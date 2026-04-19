Chock efter gryningsräd: Familj i Sundsvall riskerar utvisning till Uzbekistan

Paret Elena och Dmitriy, som bott i Sverige i 22 år och har en svenskfödd son, omhändertogs tidigt på morgonen för att verkställas Migrationsverkets beslut om utvisning. Advokaten beskriver insatsen som en "gryningsräd" och familjen fruktar för sin säkerhet i hemlandet.

En gryningsräd som beskrivs som en omänsklig insats drabbade ett par i Sundsvall för en knapp månad sedan. Elena och Dmitriy, som bott i Sverige i 22 år och har en son född här, omhändertogs tidigt på morgonen för att verkställas Migrationsverkets beslut om utvisning till Uzbekistan . Advokaten Fredrik Burvall, med 25 års erfarenhet av migrationsrätt , beskriver händelsen med stor oro. Han menar att paret, som ständigt varit kända och arbetat, togs i förvar på ett helt felaktigt sätt.

Enligt uppgifter från grannar ska minst sex polispatruller ha varit involverade i insatsen. "De togs i förvar på ett helt galet sätt. De har aldrig hållit sig undan, utan har jobbat och bott på samma ställe hela tiden", säger Burvall, vars röst skiftar i tonläget när han berättar om sina klienter. Elena, som ringde sin advokat i chock efter omhändertagandet, svimmade och fördes till sjukhus. Maken Dmitriy har förts till Migrationsverkets förvar i Märsta. Gränspolisen i Sundsvall, representerad av gruppchefen Stina Forslund, bekräftar att ett antal civila enheter först skickades till lägenheten, och att fler enheter sedan tillkallades. Forslund betonar att insatsen syftade till att garantera säkerheten för såväl de inblandade myndighetspersonerna som allmänheten. Hon undviker dock att ge exakta siffror eller detaljer om den uppkomna situationen. Parets son, Alexander, föddes i Sverige 2005 och har under sina 21 år levt med den ständiga ovissheten kring sina föräldrars rättsliga status. Familjen har under sina år i Sverige haft perioder med uppehålls- och arbetstillstånd, men även perioder då de vistats utan tillstånd eller i väntan på nya prövningar. Migrationsdomstolen i Göteborg dömde i december förra året till Migrationsverkets fördel efter parets överklagande av ett utvisningsbeslut. Migrationsöverdomstolen avslog den 5 februari deras ansökan om prövningstillstånd, vilket innebar att domen vann laga kraft. Familjens situation riskerar att falla in under det mönster som uppmärksammats som tonårsutvisningar. Förra året fick familjen ett tidsbegränsat uppehållstillstånd delvis på grund av att Alexander var under 18 år. Nu när han har fyllt 21, flyttat hemifrån och arbetar, resonerar domstolen att det inte längre föreligger ett sådant särskilt beroendeförhållande mellan föräldrarna och sonen som krävs för ett skyddsvärt familjeliv enligt Europakonventionen. Detta innebär att myndigheterna anser att Alexander, som vuxen, inte behöver sina föräldrar, och därför kan de utvisas. Alexander uttrycker djup oro och känsla av hopplöshet. "Jag vet inte hur jag skulle klara mig utan dem. De är min enda familj. Jag har ingen släkt här. Det känns hopplöst, ensamt och läskigt. Och väldigt orättvist", säger han. Elena, som arbetar som kock i ett skolkök, och Dmitriy, som arbetar i verkstaden som servar lokaltrafikens bussar, har mötts av ett starkt stöd från kollegor, vänner och allmänheten i Sundsvall. Även Härnösands stift har uttryckt bestörtning över hur en familj splittras. Familjen fruktar för Elenas och Dmitriys säkerhet i Uzbekistan, där de befarar fängelse, tortyr, diskriminering och förföljelse. Alexander pekar på att trots regeringens påståenden om att det är säkert att flyga till landet, så rapporteras det årligen om faror, särskilt för de som varit borta länge och inte längre har uzbekiskt pass. "När man har varit borta i 22 år så kan man se det som ett förräderi. Det känns inte säkert på något vis alls." Flera åtstramningar i migrationspolitiken har lett till att ungdomar över 18 år har fått utvisningsbeslut. För Elena och Dmitriy, som har tillbringat merparten av sina vuxna liv i Sverige och har ett barn fött här, innebär detta ett utdraget och psykiskt tärande väntande på ett beslut som nu slagit hårt. Oron har påverkat Elenas hälsa, och hon har periodvis drabbats av psykisk ohälsa. Hennes sammanbrott och sjukhusvistelse i samband med omhändertagandet är en tydlig illustration av den stress och ångest familjen upplever. Även Dmitriy beskrivs som trött och sliten. Deras son Alexander uttrycker ilska, förvirring och djup besvikelse över hur de behandlas, trots att de alltid följt lagar och regler och gjort allt de kunnat för att deras situation ska fungera. Den svenska statens beslut att utvisa en familj som integrerats i samhället, som har en svenskfödd vuxen son, och vars föräldrar har stabila arbeten, väcker starka frågor om rättvisa och mänsklighet





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Förre toppdomaren Lars-Åke Björck död, Kanye Wests konsert inställd, Stockholmsbörsen lyfter efter Iran-beskedNyhetsöversikt som rapporterar om bortgången av den framstående fotbollsdomaren Lars-Åke Björck, inställelsen av Kanye Wests planerade konsert i Polen samt en positiv utveckling på Stockholmsbörsen tack vare besked från Iran om trafiken i Hormuzsundet.

Kubal utreds för sanktionsbrott – miljardbelopp kan ha gått till RysslandSveriges enda aluminiumtillverkare, ryskägda Kubal i Sundsvall, utreds för grovt sanktionsbrott. Förundersökning har inletts och misstankar rör närmare en miljard kronor som kan ha slussats till Ryssland. Företaget har stoppat sina leveranser, vilket skapar oro för de 450 anställdas framtid och företagets fortsatta existens. Kommunalråd Niklas Säwén (S) uttrycker oro över situationen och dess geopolitiska implikationer.

Gatumusikern som blev folkkär – nu kämpar Doug Seegers mot cancerDoug Seegers, känd från TV-programmet Jills veranda och sin succéartade sommarturné, har diagnostiserats med lymfkörtelcancer. Han befinner sig på sjukhus i USA och uttrycker sin tillit till Gud och sitt stöd från familj och vänner under den svåra tiden. Han reflekterar även över sin resa från hemlös gatumusikant till en etablerad artist.

20-åriga Wafiq utvisas efter sju år: ”Förstör mig och min familj”De senaste sju åren har Wafiq Choudhury bott i Sverige med sin familj. Nu tvingas han lämna landet trots att han har jobb, familj och vänner i Luleå. – Livet som jag levt i sju år, måste jag packa ihop och dra, säger Wafiq Choudhury.

Vinberg fick plötslig startchans: 'En chock' - SverigeSOLNA. Matilda Vinberg fick chansen från start mot Serbien. Detta trots knapp tidigare speltid i Tony Gustavssons Blågult. - Jag gjorde chocken till någonting positivt, säger hon till Fotbollskanalen.

Föräldrarnas kamp: Sonen i fängelse, familjen lever med hotEn familj lever med skyddad adress efter att deras son dömts till fängelse för grov brottslighet. Föräldrarna vittnar om den svåra situationen, känslorna av uppgivenhet och den ständiga oron för repressalier från sonens kriminella bekanta.

