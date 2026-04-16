Chockad Bagge attackerad vid garageutfart – ”Helt vansinnigt beteende”

Programledaren Titti Sjöblom (tidigare Bagge) beskriver en hotfull konfrontation vid en garageutfart där en annan bilist attackerade hennes fordon och skrek okvädningsord.

En skakande upplevelse vid en garageutfart fick den folkkära programledaren Titti Sjöblom , tidigare känd som Bagge, att känna sig riktigt rädd. Incidenten inträffade när hon följde de strikta säkerhetsregler na som gäller för parkeringsgaraget, vilka syftar till att skydda objektet. Enligt dessa regler måste fordon som kör ut stanna en meter från garageporten i väntan på att den ska stängas helt, för att förhindra att obehöriga tar sig in i skyddsområdet.

Sjöblom förklarar att hon korrekt utförde manövern, stannade bilen en meter från den stängande porten och väntade. Samtidigt närmade sig en annan bilist, beskriven som en man i ungefär samma ålder som Sjöblom själv, en ålder hon skämtsamt kallar gubblåldern medan hon placerar sig själv i kärringåldern. Mannen, som enligt Sjöblom var stressad, blev omedelbart rasande över hennes till synes långsamma framfart, trots att det fanns gott om utrymme för honom att passera. Det är just i denna trånga passage och under dessa särskilda säkerhetsåtgärder som det hela eskalerade. Mannen, som blev så pass upprörd att han enligt Sjöblom dunkade till hennes bil bakifrån, började omedelbart uttrycka sin ilska med kraftiga okvädningsord, däribland ”din jävla...”. Sjöblom, som i stunden kände sig provocerad och inte förstod mannens reaktion, vevade ner sin bilruta för att konfrontera honom och fråga vad problemet var. Hon berättar att hon skrek tillbaka, ”vad fan är problemet?”. Mannens reaktion var dock inte att lugna sig, utan snarare att intensifiera sitt utbrott. Han skrek tillbaka till Sjöblom, ”Är du dum i huvudet? Det finns en anledning till att jag måste stanna, och jag förstår inte, du har en meters passage”. Trots hennes försök att förklara att det fanns en specifik anledning till hennes agerande och att han faktiskt hade tillräckligt med utrymme att passera, tycktes mannen vara bortom all sans och vett. Han fortsatte att skrika, beskriven av Sjöblom som så arg att det nästan rann fradga ur hans mun, och han verkade fullständigt oförmögen att höra eller ta till sig vad hon försökte säga till honom. Hans beteende var, enligt hennes beskrivning, helt vansinnigt och skrämmande. Den obehagliga situationen nådde en punkt där Sjöblom insåg att hon befann sig i en potentiellt farlig situation. Mannens extrema aggressivitet och hans hotfulla agerande gjorde att hon började känna sig genuint otrygg. Trots den starka impulsen att svara med samma mynt eller att försöka lugna ner honom på något sätt, insåg hon till slut att hennes egen säkerhet var av yttersta vikt. Hon resonerade att det inte var värt att ytterligare provocera en person som uppvisade ett sådant extremt och oberäkneligt beteende. Tanken att han kunde bli ännu mer uppretad eller att situationen kunde eskalera till något fysiskt våld var en stark drivkraft för henne att försöka deeskalera, eller åtminstone undvika ytterligare konfrontation. Det var först i detta ögonblick av djup reflektion mitt i kaoset, som hon tänkte, ”Men så tänkte jag, det kanske inte är så bra att strypa karln”. En tanke som understryker den allvarliga oro hon kände, och den omedelbara insikten att hon var tvungen att prioritera sin egen trygghet framför att vinna en verbal eller fysisk konfrontation med en person som uppenbart inte var mottaglig för rationella argument eller regler. Händelsen lämnade henne djupt påverkad och understryker vikten av att följa säkerhetsföreskrifter, men också hur farligt möten med aggressiva individer kan vara i vardagen





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

