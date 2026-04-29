Chockbesked: Malmö FBC drar sig ur SSL

Malmö FBC överraskar genom att dra sig ur SSL, vilket skapar en vakant plats i ligan. Beslutet kom efter ett möte med spelartruppen och styrelsen och innebär en osäker framtid för spelare som Ellen Rasmussen. Telge står troligen näst på tur att fylla platsen.

Det var en oväntad och chockartad nyhet som spred sig som en löpeld genom innebandyvärlden under tisdagskvällen: Malmö FBC, som mot alla odds kämpade sig in i SSL -slutspelet som det sista laget i våras, drar sig nu ur den högsta serien.

Beskedet kom under ett möte mellan spelartruppen och klubbens styrelse, och uppgifterna har bekräftats av flera källor till Expressen. Detta innebär en enorm omvälvning för klubben, spelarna och inte minst för fansen som just börjat smaka på förhoppningarna inför en ny säsong. Malmö FBC har under åren byggt upp en stark identitet och en lojal supporterskara, och beslutet att lämna SSL kommer utan tvekan att lämna ett stort tomrum i den svenska innebandyn.

Det är oklart vilka faktorer som ligger bakom detta drastiska beslut, men det spekuleras i ekonomiska problem och interna stridigheter. Klubben har ännu inte officiellt kommenterat situationen, vilket ytterligare ökar osäkerheten och spekulationerna. Beslutet får omedelbara konsekvenser för spelarna, varav en av de mest profilerade är landslagsforwarden Ellen Rasmussen. Rasmussen har spenderat hela sin karriär i Malmö FBC och har vid upprepade tillfällen uttryckt sin starka lojalitet till klubben och sin ovilja att spela någon annanstans.

Hennes framtid är nu oviss, och det är mycket möjligt att hon kommer att tvingas överväga andra alternativ för att fortsätta sin innebandykarriär på högsta nivå. För övriga spelare i truppen gäller samma sak – de står nu inför en situation där de måste hitta nya klubbar och anpassa sig till en ny verklighet. Förlusten av Malmö FBC i SSL innebär också att en plats i ligan blir ledig.

Telge, som var nära att kvalificera sig till SSL men förlorade den avgörande playoff-matchen mot Kais Mora, står troligen näst på tur att fylla den vakanta platsen. Detta skulle innebära en stor möjlighet för Telge att äntligen ta steget upp i den högsta serien och utmana de etablerade klubbarna. Kais Mora, som vann playoff-serien, är givetvis också en stark kandidat, men Telges närhet till SSL-uppflyttning gör dem till den mest sannolika ersättaren.

Den här händelsen väcker också viktiga frågor om den ekonomiska hållbarheten inom svensk innebandy. SSL är en attraktiv liga, men det är samtidigt en kostsam liga att vara en del av. Många klubbar kämpar med ekonomiska utmaningar, och det är inte ovanligt att klubbar tvingas göra nedskärningar eller till och med lägga ner verksamheten. Malmö FBC:s beslut kan vara ett tecken på att det finns strukturella problem inom ligan som måste åtgärdas.

Det är viktigt att SSL och de andra klubbarna arbetar tillsammans för att skapa en mer hållbar ekonomisk modell som säkerställer ligans framtid. Det är också viktigt att se över regelverket och skapa en mer rättvis konkurrens. För fansen i Malmö innebär detta ett tungt slag. Klubben har under åren skapat en stark gemenskap och en passion för innebandy.

Nu måste de acceptera att deras favoritklubb inte längre kommer att spela i SSL. Det är en sorglig dag för innebandyn i Malmö, men det är också en dag som kan vara en vändpunkt. Det är nu upp till klubben att samla sig och bygga upp en ny framtid, kanske i en lägre division. Expressen har utan framgång försökt nå Malmö FBC:s ordförande Anders Mattsson för en kommentar.

Situationen är fortfarande mycket osäker, och det kommer att dröja innan alla detaljer kring beslutet blir kända





