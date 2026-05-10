Chockerande fall av barnmisshandel i Wisconsin: Styvmor erkänner grova övergrepp

En 14-årig flicka med autism och diabetes hittades i ett katastrofalt tillstånd av undernäring. Nu erkänner hennes styvmor omfattande misshandel och olaga frihetsberövande.

I augusti förra året utspelade sig en mardröm i den amerikanska delstaten Wisconsin när Walter Goodman kontaktade polisen för att larma om sin 14-åriga dotter.

Han beskrev en situation där flickan inte hade ätit på flera dagar, lidit av upprepade kräkningar och helt slutat kommunicera med sin omgivning. När polisen anlände till familjens trailer möttes de av en syn som skulle etsa sig fast i deras minnen för alltid. Där fanns en undernärd flicka vars fysiska tillstånd var så kritiskt att hon enligt polisrapporten såg ut att vara hälften så gammal som hon faktiskt var.

De anatomiska detaljerna i rapporten målar upp en bild av extrem svält, där nyckelben, revben, höftben och kindben var mycket framträdande på grund av den totala avsaknaden av underhudsfett och muskelmassa. Flickan, som är diagnosticerad med autism, vägde vid tillfället endast 16 kilo, vilket är en livshotande vikt för en tonåring.

Utöver den extrema undernäringen led hon av ett farligt lågt blodsocker till följd av obehandlad diabetes, vilket i kombination med svår hepatit, inflammation i bukspottkörteln, hjärtpåverkan och akut andningssvikt gjorde hennes situation akut livshotande. Walter Goodman försökte initialt skylla det katastrofala tillståndet på flickans biologiska mor och hävdade att flickan nyligen hade flyttat in hos honom efter att mamman hamnat i fängelse, men utredarna insåg snabbt att denna version av händelseförloppet inte stämde överens med fakta.

När polisen inledde en djupare granskning av hemmet och beslagtog mobiltelefonen till Walter Goodmans nya hustru, Melissa Goodman, avslöjades en systematisk och grym kampanj av övergrepp. I telefonen fanns mängder av bevis i form av meddelanden mellan Melissa, hennes dotter Savanna LeFever och dennas partner Kayla Stemler. Dessa digitala spår blottlade en kultur av hat och våld mot den försvarslösa flickan. Det fanns bilder där offret låg nästan naken på golvet i ett tillstånd av total hjälplöshet.

Meddelanden visade att Melissa inte bara var medveten om övergreppen utan aktivt uppmuntrade dem. I ett särskilt hjärtskärande sms uttryckte hon sitt stöd efter att ha fått veta att flickan blivit slagen med ett bälte, och i ett annat meddelande gav hon instruktioner till sin dotter att 'slå henne i baken igen'. Det blev också uppenbart att flickan inte bara utsatts för fysiskt våld utan även för grovt psykiskt lidande och isolering.

Polisen fann ett regellås med långa skruvar som hade monterats på dörren till flickans rum, vilket innebar att hon effektivt hade låsts in och berövats sin frihet under en obestämd tid, vilket förvandlade hennes eget hem till ett fängelse. Under veckans gång tog rättsprocessen ett avgörande steg när Melissa Goodman valde att erkänna en rad olika åtalspunkter. Dessa inkluderar brott som i Sverige skulle motsvara grov fridskränkning samt olaga frihetsberövande.

Det faktum att offret led av autism gjorde henne särskilt sårbar, vilket sannolikt kommer att ses som en försvårande omständighet under domstolsförhandlingen. Den kommande domen, som förväntas meddelas den 1 juli, kan bli extremt sträng då Melissa riskerar upp till 46 års fängelse för sina handlingar. Utöver Melissa är ytterligare tre personer, däribland Savanna LeFever och Kayla Stemler, misstänkta för att ha varit delaktiga i den systematiska misshandeln.

Dessa personer har ännu inte lämnat sin inställning till anklagelserna, men bevisningen från telefonerna tyder på en organiserad grymhet där flera vuxna och ungdomar samarbetat för att bryta ner en ung flicka. Fallet har väckt starka reaktioner och belyst vikten av att skydda individer med funktionsnedsättningar som riskerar att bli måltavlor för övergrepp i slutna miljöer där ingen utomstående kan ingripa i tid





