Chockförlust för Arsenal hemma mot Bournemouth – Gyökeres mål räckte inte

Arsenal tappade poäng i titelracet efter en oväntad förlust hemma mot Bournemouth. Viktor Gyökeres nätade, men det räckte inte för serieledarna som nu riskerar att tappa mark till Manchester City.

Arsenal bjöd på en oväntad besvikelse. Det blev förlust på hemmaplan mot Bournemouth , trots ett mål från Viktor Gyökeres . Bournemouth skapar ny spänning i titelstriden, konstaterar Sky Sport s Oliver Yew. Premier League har återupptagits efter landslagsuppehållet och den avgörande delen av säsongen närmar sig. Under lördagseftermiddagen mötte serieledande Arsenal Bournemouth på Emirates Stadium. Det skulle bli en tung förlust som fick konsekvenser i titelkampen för Gunners.

Arsenaltränaren Mikel Arteta fick hantera ett flertal skador. Martin Odegaard, Bukayo Saka, Ricardo Calafiori och Jurrien Timber var alla otillgängliga. Viktor Gyökeres fick förtroendet som spjutspets i laget. Efter 17 minuter var det gästerna som inledde målskyttet. Eli Junior Kroupi nådde ett inlägg från vänsterkanten och placerade bollen i mål, 1-0. Detta var inte vad Arsenal hade räknat med, serieledarna vacklade, skrev Sky Sports i sin liverapportering. Bournemouth leder, och det är egentligen ingen överraskning. Det är en välförtjänt ledning för gästerna. Arsenal har inte kommit igång alls. Mikel Arteta uppmanade fansen att vara redo, han borde ha pratat med sina spelare, menade Sky-reportern Oliver Yew. Efter drygt en halvtimmes spel fick hemmalaget en chans till kvittering. En hands i Bournemouths straffområde resulterade i att Viktor Gyökeres fick chansen från elva meter. Svensken förvaltade straffen perfekt, 1-1, och firade som vanligt med sin karakteristiska mask-målgest. Gyökeres har varit en av Arsenals bättre spelare i halvleken och han får sin belöning från straffpunkten, sade Sky Sports reporter Gail Davis. Även en annan expert var positiv till Gyökeres insats. Det här har varit en av Gyökeres bästa prestationer för Arsenal. Anfallarens löpningar bakom Bournemouth-försvaret orsakar problem för backlinjen och hans straff var bra utförd. Han är i bra form för tillfället, kommenterade experten. I början av andra halvlek genomförde Arsenal ett trippelbyte då Eberechi Eze, Leandro Trossard och Max Dowman alla byttes in. Ett nervöst Arsenal skulle dock släppa in nästa mål. Adam Scott fick fri lejd mot mål efter en snabb Bournemouth-kontring och placerade in 2-1 till gästerna med dryga kvarten kvar att spela. Bournemouth spränger upp titelkampen igen, konstaterade Sky Sports Oliver Yew. Arsenal pressade på för en kvittering i matchens slutskede, men lyckades inte få bollen i nät. Det blev en tung förlust för London-laget. Manchester City har i och med resultatet chansen att minska avståndet till Arsenal i kampen om ligasegern. Besegrar City Chelsea under söndagen skiljer endast sex poäng, samtidigt som City har en match mindre spelad. Det är en oerhörd besvikelse. Ett rejält slag i ansiktet. Det handlar om hur vi reagerar nu. All heder till dem för vad de gjorde, de har inte förlorat på 11 matcher av en anledning. De gjorde många saker rätt, sade Arsenaltränaren Mikel Arteta till TNT Sports efter matchen. Arteta kände inte igen sitt lag i norra London denna eftermiddag. Vi var långt ifrån effektiva. Första chansen de hade att anfalla straffområdet, spelade vi dåligt försvarsspel och det blev ett mål. Det är något vi måste återhämta oss från. I andra halvlek förväntar man sig en annorlunda match. Men vi gjorde många konstiga saker idag. Startuppställningar: Raya - White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly - Zubimendi, Rice, Havertz - Madueke, Gyökeres, Martinelli. Petrovic - Jimenez, Senesi, Hill, Truffert - Christie, Scott, Tavernier - Rayan, Evanilson, Kroupi





Arsenal Bournemouth Viktor Gyökeres Premier League Fotboll

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Viktor Gyökeres lugn inför Arsenals jakt på ligatitelnViktor Gyökeres, Arsenals anfallare, delar sina tankar om pressen att vinna titeln och vikten av mental styrka. Han framhäver också Gabriel Heinzes bidrag till laget inför matchen mot Bournemouth.

Arsenal Förlorar Mot Bournemouth – Titeln I FarozonenArsenal drabbas av en tung förlust mot Bournemouth i Premier League, vilket sätter deras titelchanser i gungning. Matchen präglades av en sen avgörande mål från Bournemouths Alex Scott, vilket innebär att Manchester City får chansen att krympa avståndet i tabellen. Förlusten kommer efter tidigare misslyckanden i andra cuper, vilket ökar pressen på Arsenal i kampen om ligatiteln.

Gyökeres nätade när Arsenal åkte på kallduschLandslagsanfallaren Viktor Gyökeres slog till på straff för sitt Arsenal, men hans tolfte Premier League-mål för säsongen var förgäves.

Arsenal i kris: Förlust hemma mot BournemouthArsenal fortsätter att underprestera och förlorar hemma mot Bournemouth i en match där brister i passningsspelet och energinivån blottades. Viktor Gyökeres mål räckte inte för att rädda laget från ytterligare en förlust, vilket öppnar dörren för Manchester City i ligan.

Gyökeres förklaring: Torr plan - Premier LeagueArsenal åkte på en chockförlust mot Bournemouth. En del av skulden lägger Viktor Gyökeres på planens skick. - Den var lite torr för att vara ärlig, säger svensken enligt BBC.

