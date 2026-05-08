Chockhöjning av hyror för solstolar hotar turismen på Rhodos

Det grekiska statliga bolaget ETAD vill höja hyrorna för solstolsuthyrning på Rhodos till upp till 200 euro per kvadratmeter, vilket hotar öns turism. Lokala företagare och politiker varnar för att prisökningen kommer att läggas över på turisterna och göra ön till en destination endast för de rikaste.

Katerina Kostaki, som driver solstolsuthyrning på Elli Beach i Rhodos stad, står inför en dramatisk höjning av hyrorna från det grekiska statliga bolaget ETAD . Bolaget, som äger många av Greklands stränder, har föreslagit att höja hyrorna till upp till 200 euro per kvadratmeter för en säsong, vilket är en kraftig ökning jämfört med de 20-24 euro per kvadratmeter som gällde under 2023.

Denna höjning har väckt starka reaktioner bland lokala företagare och politiker, som varnar för att kostnaderna kommer att läggas över på turisterna och påverka ön negativt. Katerina Kostaki, som har en svensk mamma och en grekisk pappa, har bott i Sverige men flyttade tillbaka till Rhodos för att ta över solstolsföretaget som hennes farmor startade för över 30 år sedan.

Hon förklarar att en så stor prisökning skulle tvinga henne att höja priserna för turisterna från dagens 15-20 euro per set med två solstolar och ett parasoll till minst 40 euro per set. Detta skulle enligt henne göra Rhodos till en destination endast för de rikaste turisterna, vilket hotar öns ekonomi som är starkt beroende av turism. Borgmästaren i Rhodos, Alexandros Koliadis, har tagit upp kampen mot ETAD och försöker få avtalet omförhandlat.

För närvarande kan Katerina Kostaki och andra företagare inte öppna för säsongen innan avtalet är klart. Hon uttrycker stor oro för konsekvenserna av stoppet och prishöjningarna. Hon menar att utan turism kommer inte ön att kunna överleva ekonomiskt. Hon har viss förståelse för att ETAD vill höja priserna, men hon hoppas att alla parter snart kommer överens så att säsongen kan starta och turisterna kan välkomnas tillbaka.

Hon understryker att det är viktigt att hitta en lösning som inte bara gynnar bolaget utan också de lokala företagarna och turisterna





