Christer Gardells bud på svensk tennis skakar idrottsmodellen

Christer Gardells erbjudande om en stor investering i svensk tennis har satt igång en debatt om makt och pengar inom idrotten. Hans krav på inflytande över förbundets styrelse väcker frågor om idrottens demokratiska principer och transparens. Texten reflekterar över liknande situationer i svensk idrottshistoria och belyser problemen med hemlighetsmakeri kring finansiella kopplingar.

Christer Gardell har på kort tid blivit en centralfigur i en debatt som kan omforma hela den svenska idrottsmodellen. Hans ambition att lyfta svensk tennis, med ett erbjudande om en investering på 100 miljoner kronor, har satt igång en större diskussion om makt, inflytande och hur pengar ska flöda inom idrottsrörelsen. Initialt ställde Gardell kravet på att byta ut hela Svenska tennisförbundets styrelse, ett krav som sedan har modifierats till att gälla delar av styrelsen.

Avgörandet kommer sannolikt att falla på förbundets årsmöte den 26 april, där medlemmarna får ta ställning till Gardells bud. Problematiken kring kopplingen mellan makt och pengar inom svensk idrott är långt ifrån ny. Genom åren har det funnits en märkbar brist på transparens, vilket har skapat grogrund för spekulationer och misstro. Frågan om Gardell kommer att lyckas locka till sig fler miljonärer som vill köpa sig inflytande genom stora donationer, är i nuläget oklar. Däremot är det en allmän uppfattning bland de som följer svensk idrott att det finns betydande brister i den demokratiska processen. Hemlighetsmakeriet kring finansiella relationer har varit ett återkommande problem. Liknelsen med Max Lundgrens klassiska böcker om Åshöjdens BK, där en rik man, "Blåbärskungen", dolt styr och driver laget framåt med sina pengar, är talande. Svensk idrott har sett en hel del "blåbärskungar", individer som genom sina ekonomiska bidrag haft en avgörande roll i lokala idrottsföreningar. Dessa pengar har sällan varit rena allmosor utan har ofta kommit med tydliga villkor. Det har kunnat handla om att stödja en specifik styrelse, ett visst projekt som värvning av stjärnspelare eller finansiering av en ny arena. Ju högre upp i idrottshierarkin pengarna strömmat, desto sämre har insynen blivit. Risken har funnits att pengarna missbrukas om ledningen varit inkompetent, om ledande personer bytts ut, eller om satsningar misslyckats. Gardells krav på att ha insyn i hur pengarna förvaltas och vem som styr svensk tennis, har naturligtvis lett till en intensiv debatt. Är ett sådant krav acceptabelt inom ramen för svenska idrottsregler? Ett rakt ja eller nej på den frågan är svårt att få. Det beror till stor del på vilken sida av debatten man befinner sig. Vissa ser det som ett legitimt villkor för en stor investering, medan andra ser det som ett hot mot idrottens självständighet och demokratiska principer. Det som Gardell däremot har lyckats med är att skapa en ovanlig öppenhet kring hela affären. Tragikomiskt nog försökte de som ville stoppa Gardell att använda Krister Malmsten som ett argument, genom att skicka upp honom för att hävda att Gardells förslag inte följde reglerna. Ironiskt nog har just Malmsten varit en nyckelfigur i ett av de mest kontroversiella avtalen i svensk idrottshistoria: det mellan svenska fotbollorganisationer och den norske agenten Rune Hauge. Fotbollskanalens Olof Lundh har varit en drivande kraft i att gräva i svensk idrotts mörkare ekonomiska sidor och har nyligen konfronterats med Malmsten. Lundh hade under en längre tid försökt nå Malmsten för att ställa frågor om Hauge-avtalen i samband med ett bokprojekt. Enligt Lundh ska Malmsten ha konstaterat med ett leende att han haft insyn i samtliga avtal med Hauge och att han visste att Lundh sökt honom, utan att för den skull svara på hans frågor. Krister Malmsten skrev, enligt uppgifter, många avtal med den norske rättighetsagenten Rune Hauge, som är bosatt i skatteparadiset Guernsey. Till detta skatteparadis har svenska fotbollsorganisationer skickat hundratals miljoner kronor för Hauge att sälja rättigheterna till svensk fotboll under närmare 30 år, utan att hans bolag, Profile Partners, utsatts för konkurrens. Detta är en kort och kärnfull illustration av svensk idrottsdemokrati när den fungerar som sämst. Historien visar även exempel på personer som varit öppna med sitt ekonomiska stöd, som Panos Papadopoulos i Ljungskile, Daniel Kindberg i Östersund och Percy Nilsson i Malmö Hockey. Nilsson fokuserade initialt på att kontakter stod för pengarna medan han själv tog publiciteten. Alla som gjort offentliga satsningar har dock mötts av negativ uppmärksamhet. Därför har det inom svensk idrott ofta ansetts vara mer fördelaktigt att sponsra och styra i det tysta. Nu har Christer Gardell nått så långt att tennisförbundets valberedning föreslagit hans kandidat, Ulf Rosberg, till ny ordförande. Det faktum att valberedningens ordförande föreslog en annan person och sedan hoppade av, ger ytterligare bränsle åt debatten. Att Gardells potentiella satsning på 20 miljoner kronor per år ska lyfta svensk tennis till världstoppen kan jämföras med Björn Borgs comeback med ett gammalt träracket – ett optimistiskt, om man vill vara generös, scenario. Situationen kring Gardells bud belyser fundamentala frågor om maktbalans, transparens och framtiden för svensk idrottsmodell i en allt mer kommersialiserad värld





