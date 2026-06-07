Danska stjärnan Christian Eriksen är vid medvetande efter att ha fallit ihop på planen under träningsmötet mellan Danmark och Ukraina. Han kommer nu att undersökas vidare på sjukhus för att ta reda på vad som orsakade händelsen.

Efter en stund med behandling reste sig stjärnan upp och lämnade med sin fru vid sin sida. Danska fotbollsförbundet meddelar att Christian Eriksen är vid medvetande och mår bra utifrån omständigheterna.

Otäcka scener utspelade sig under träningsmötet mellan Danmark och Ukraina som avbröts helt och hållet. Under andra halvlek föll danske stjärnan Christian Eriksen, 34, plötsligt ihop på planen och fick sedan behandling under en stund. Därefter reste han sig till slut upp och lämnade planen ihop med sin fru till applåder och jubel från supportrar på läktarplats i Odense. - Christian har det bra och gick själv av planen.

Som jag ser det fungerar pacemakern som den ska. Han var medvetslös en kort stund, men återfick medvetandet mycket snabbt och vi fick snabbt kontakt med honom, säger Boesen och fortsätter: - Han kommer nu att undersökas vidare på sjukhus för att ta reda på vad som orsakade händelsen. Vi har ständig kontakt med honom och läkarna på sjukhuset. Men Christian mår bra och han bad mig hälsa till alla spelare och säga att han är okej.

I samband med att Eriksen föll ihop bildade danska och ukrainska spelare en ring runt mittfältaren. Enligt danska sajten Bold var det då total tystnad inne på arenan. - Det var många spelare som stod där och tittade och många är skakade. Det som de behövde höra mest är att han mår bra.

Han lämnade planen på egen hand och han sa att jag skulle hälsa till alla. Han hann också hälsa på sin familj, säger landslagsläkaren. - Det var en väldigt chockerande upplevelse för oss alla, säger han till danska TV2 och fortsätter: - Det viktigaste är förstås att vi har fått en rapport från Christian. Det har hanterats fantastiskt av läkaren Morten Boesen, som rapporterat att Eriksen mår bra.

Det är det viktigaste. Under EM 2021 drabbades Eriksen av ett hjärtstopp under en gruppspelsmatch. Han fick sedan en hjärtstartare inopererad och har sedan fortsatt att spela fotboll. I dag tillhör han Wolfsburg i Tyskland





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