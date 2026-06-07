Christian Eriksen, 34, kollapsar på planen under träningslandskampen mellan Danmark och Ukraina. Han var borta från fotbollen i nästan ett år efter sitt hjärtstopp 2021 och fick en inopererad hjärtstartare som skulle aktiveras vid ett nytt hjärtstopp.

Christian Eriksen kollapsar på planen igen under träningslandskampen mellan Danmark och Ukraina . Han var borta från fotbollen i nästan ett år efter sitt hjärtstopp 2021 och fick en inopererad hjärtstartare som skulle aktiveras vid ett nytt hjärtstopp .

Efter att ha fallit ihop på planen tog sig Eriksen för bröstet och blev snabbt omhändertagen av medicinsk personal. Han kunde själv kliva in i ambulansen som kom in på arenan. Efter några minuter andades arenan ut när Eriksen kom på fötter. Matchen återupptogs inte efter händelsen, istället ställde sig båda lagens spelare i en ring med armarna om varandra medan de två förbundskaptenerna talade till dem.

Eriksen fördes till Odenses universitetssjukhus där han ska undersökas vidare för att ta reda på vad som orsakade detta. Hans fru Sabrina åkte med i ambulansen och de har ständig kontakt med honom och läkarna på sjukhuset. Danmarks förbundskapten Brian Riemer sa till TV2 att de måste stå tillsammans och se till att alla har en axel att luta sig mot





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Christian Eriksen Danmark Ukraina Fotboll Hjärtstopp

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