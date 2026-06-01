Christian och Halldora von Koenigsegg utsedda till Årets Företagare

Albert Bonniers pris till Årets Företagare tilldelas Christian och Halldora von Koenigsegg för deras exceptionella prestationer inom den svenska bilindustrin och deras betydelse för samhället.

Christian och Halldora von Koenigsegg delar ut Albert Bonniers pris för Årets Företagare . Utmärkelsen, som instiftades 1987, hyllar företag som har presterat exceptionellt inom svensk näringsliv och samtidigt belyser entreprenörens betydelse för samhället.

Koenigseggs framgång var aldrig given. Att tillverka extremt dyra supersportbilar för en smal kundbas är en mycket krävande bransch. Enligt en intervju med Christian von Koenigsegg har företagets väg inte varit smärtfri; den har omfattat förluster och ständig utmaning. Trots detta har hans outtröttliga engagemang lett till en beständig tillväxt.

Ett tecken på deras popularitet är de långa kundkön och dennesutvecklande omsättning som nästan två miljarder kronor. Under 2025 ökade rörelseresultatet Kraftigt till 115 miljoner kronor från 35 miljoner året innan. Företaget har nu 750 anställda vid sin anläggning i Ängelholm och utforskar möjligheten till en börsnotering som en naturlig nästa steg. Det är lätt att ta entreprenörskap för givet, men bakom framgångar som Koenigseggs finns_alltid ett ekosystem krävande förutsättningar.

Tillgång till risktåget kapital, ett konkurrenskraftigt skattesystem och en återhållsynt reglering är avgörande. Även kompetensförsörjning är ett vedertaget hinder för många företagare. Koenigsegg har tagit på det problemet genom att aktivt utbilda och utveckla sin egen arbetskraft, en modell som bör kunna inspirera andra industrier. På politisk plan är det viktigt att inte marginalisera de entreprenörer som driver svensk förändring och innovation.

Förslag om särskilda skatter för superrika kan få oavsiktliga konsekvenser. Liknande åtgärder riskerar att avskräcka både kapital och kompetens från Sverige, vilket skulle skada inte bara lokala företag utan också Sveriges image som en attraktiv bas för högvärdig tillverkning och expansion. Koenigsegg är en tydlig illustration på att när miljön är rätt, kan svenska företag konkurrera globalt och tjäna välfärd för hela samhället





