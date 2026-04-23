Christina Nilsson får regeringens musikexportpris – Max Martin och Shellback hedras

Operasångerskan Christina Nilsson har tilldelats regeringens musikexportpris 2024. Max Martin och Johan ”Shellback” Schuster uppmärksammas för sitt arbete med Taylor Swift, och The Hives får hederspriset.

Regeringen har delat ut sitt 29:e musikexportpris, en prestigefylld utmärkelse som hyllar svenska artister och musikskapare som framgångsrikt representerat Sverige internationellt. I år gick priset till den framstående operasångerskan Christina Nilsson , känd för sitt genombrott vid Kungliga Operan 2018 och sin senare utnämning till hovsångerska av kung Carl XVI Gustaf.

Nilsson har även etablerat sig på den internationella scenen, med en framträdande roll på Metropolitan Opera i New York. Hennes framgångar understryker vikten av att uppmärksamma och främja operakonsten, och hon uttrycker sin förhoppning att priset ska inspirera fler att upptäcka operans skönhet och rikedom. Utöver Nilsson uppmärksammades även Max Martin och Johan ”Shellback” Schuster för deras betydande bidrag till musikindustrin, särskilt deras arbete med Taylor Swift och hennes senaste album.

Deras produktioner har haft en enorm global påverkan och har bidragit till att sätta Sverige på kartan som en ledande nation inom popmusik. Som ett erkännande för deras exceptionella prestationer tilldelades deras produktionsbolag, MXM Music, regeringens hedersomnämnande. Regeringen framhåller att samarbetet mellan MXM och Taylor Swift har skapat ett historiskt avtryck och ett kulturellt arv som demonstrerar musikens enorma genomslagskraft. Detta understryker den svenska musikindustrins förmåga att skapa musik som berör och engagerar människor över hela världen.

Årets prisutdelning inkluderade även ett hederspris till rockbandet The Hives, som hyllades för sina mångåriga insatser för svensk musikexport. Bandet har under en lång tid varit en viktig ambassadör för svensk rockmusik och har bidragit till att sprida en positiv bild av Sverige utomlands. The Hives-sångaren Pelle Almqvist uttryckte sin tacksamhet för priset och skämtade om att de hoppas på att få ett pris igen om 20 år.

Bland de nominerade till årets musikexportpris fanns även Zara Larsson och Ludwig Göransson, båda tidigare vinnare av priset. Regeringens musikexportpris instiftades 1997 och syftar till att uppmärksamma artister som har varit internationellt framgångsrika och har bidragit till svenska musikaliska exportframgångar och en positiv bild av Sverige. Tidigare pristagare inkluderar ikoner som Avicii, Robyn och Abba, vilket visar på prisets långa historia av att hylla några av Sveriges mest framstående musikaliska talanger.

Priset är ett viktigt erkännande av den svenska musikindustrins betydelse för landets kulturella och ekonomiska utveckling





