Christoffer och Sebastian om bZ4X Touring: rymlig, bra planerad men saknade teknik - priset lite för högt, om laddningstid, bagageläge blistering

Enligt Norse Tidningar presenteras bZ4X Touring en gång i tiden. För att få en svensk syn på kombi-modellen med eldrift, presenterade företaget Chris och Sebastian, som provkörde bilen.

För ett år sedan visade Toyota upp en kombi-version av sin miljövänliga SUV bZ4X, som då hette Touring. För att få veta svenskarnas åsikter om kombinationen av kombi-modell och eldrift presenterade företaget Christoffer och Sebastian, som provkörde bilen.

Christoffer, som vi kan se i det första exemplaret, tycker att bZ4X Touring är rymlig och välplanerad, men har känslan av att sakna lite teknik. Dessutom anser han att priset är lite för högt. Om du ändå är intresserad, rekommenderar han att välja 18-tumsfälgarna istället för 20-tumsfälgarna, eftersom åkturen blir betydligt skönare, och du sparar dessutom fem mils räckvidd på valet.

Sebastian, som har provkört både bZ4X Touring och den vanliga modellen, anser att det inte är så mycket som skiljer sig på, eftersom det i själva verket är samma bil, bara i en annan skepnad som rymmer lite mer bagage. Det lilla skärmen framför ratten är dock något irriterande för Sebastian, liksom det totale brister i bagageutrymmet på baksätet. Han gillar också inte hur lång tid ingen laddningskabel tar, men tycker annars att bilen tickar på alla vis.

Du kan få kombinationen med fram- eller fyrhjulsdrift. För fyrhjulsdrivna levereras bZ4X med en total hästkraft av 380 hästar och kan köra upp till 53 mil på en laddning. Kostnaden för sinnena kostar 607.900 kronor. Varning: bild med levande perso





feber / 🏆 12. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Donald Trump rasar mot Iran svar på hans fredsplanDonald Trump rasar mot Iran svar på hans fredsplan.Donald Trump har nu svarat Iran – efter deras svar på USA:s fredsförslag tidigare under dagen idag. "Jag har just läst svaret från Irans så kallade 'representanter'. Jag gillar det inte – Totalt oacceptabelt! Tack för er uppmärksamhet i denna fråga", skriver den amerikanska presidenten på plattformenAffischtavla av Trump och sundet i Irans huvudstad Teheran.Förslaget ska ha framförts av medlarlandet Pakistan, men det är oklart vad det innehöll, enligt nyhetsbyrån. Enligt den iranska regimkontrollerade nyhetsbyrån Irna handlar förslaget främst om att få ett slut på kriget. Huvudfokus i Irans svar är att nå ett slut på kriget och att säkerställa den maritima säkerheten i Persiska viken och Hormuzsundet, rapporterar i sin tur Isna.Det exakta innehållet i USA:s förhandlingsförslag, eller snarare avsiktsförklaring, är inte heller känt, men det sägs bestå av 14 punkter. Enligt källor som bland annat det amerikanska mediebolaget Axios hänvisar till, är en viktig punkt Irans fortsatta kärnenergiprogram – och ett moratorium på anrikning av uran. Både Iran och USA ska häva de sanktioner och insatser som blockerar Hormuzsundet enligt det amerikanska förslaget, rapporterar TT.USA ska enligt förslaget samtidigt lyfta de sanktioner som landet riktar mot Iran, samt frigöra iranska tillgångar som frusits. Omfattningen på dessa två punkter är inte helt känt – om det till exempel ska gälla samtliga amerikanska sanktioner mot Iran. Tanken är att USA:s förslag ska ligga till grund för fortsatta förhandlingar, för att nå ett slutgiltigt fredsavtal mellan USA och Iran – med en tidsplan på 30 dagar av förhandlingar medan vapenvila råder.

Read more »

Amanda och Sebastian hoppar av ”Gift vid första ögonkastet” i SVTJag är reporter på Expressens nöjesredaktion där jag jobbar på kvällsskiftet. Mitt fokus ligger på breaking-nyheter inom nöjesvärlden, vilket ofta kombineras med längre intervjuer med kända nöjesprofiler. Det finns många intervjuer med artister, skådespelare och influencers som blivit minnesvärda för mig.

Read more »

– Klart: Då kommer domen mot ”bonusprinsen”Domen mot Norges ”bonusprins”, Marius Borg Høiby, kommer den 15 juni, enligt Oslo tingsrätt.

Read more »

Nya siffror: Dystra småföretagare anar ljusetSmåföretagen ser en liten glimt på konjunkturhimlen.Lågkonjunkturen består men viss återhämtning kan skönjas, enligt Småföretagarbarometern.

Read more »