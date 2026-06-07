CIA-agent gripen med guld och kontanter - misstänks ha fifflat med topphemliga program

En CIA-agent har gripits misstänkt för att ha stulit miljontals dollar genom falska kontrakt och ett fingerat hemligt program. I hans hem hittades guldtackor, kontanter och lyxklockor.

En högt uppsatt CIA -agent har gripits misstänkt för omfattande bedrägeri mot den amerikanska staten. David Rush , som arbetade inom CIA :s avdelning för vetenskap och teknik, greps i maj efter en utredning där hans hem genomsöktes.

Polisen beslagtog 303 guldtackor till ett uppskattat värde av omkring 400 miljoner kronor, cirka 20 miljoner kronor i kontanter samt 35 lyxklockor. Enligt åklagaren använde Rush falska kontrakt och ett fingerat hemligt program för att stjäla pengar från myndigheten. Rush hade tillgång till ett av CIA:s mest känsliga underrättelseprogram, ett så kallat special access program (SAP). Dessa program är så hemliga att endast ett fåtal agenter och lagstiftare känner till deras existens.

Rush utnyttjade sin position för att skapa en falsk SAP, som han påstod var en del av continuity of government-programmen - alltså insatser för att hålla den federala staten igång under kärnvapenkrig eller andra katastrofer. Genom bluffen övertygade han två kollegor att delta, vilket gjorde dem till ovetande medhjälpare. Han fick sedan en av dem att överföra miljontals dollar till det påstådda programmet via ett statligt kontrakt som också var förfalskat.

Dessutom förmådde Rush en försvarsleverantör att köpa stora mängder guld, som han sedan lät leverera till sig själv. Enligt domstolshandlingar begärde och fick Rush ut en betydande mängd utländsk valuta och tiotals miljoner dollar i guldtackor för arbetsrelaterade utgifter mellan november förra året och mars i år. Utredningen avslöjade också att Rush ljugit för CIA om sina universitetsutbildningar och sin bakgrund inom flottan. Hans agerande har lett till att flera anställda på CIA stängts av medan utredningen fortsätter.

Rush häktades i fredags och kommer att sitta kvar i häktet i väntan på rättegång. Fallet har väckt allvarliga frågor om säkerheten kring CIA:s hemligaste program och hur en enskild agent kunde manipulera systemet under så lång tid utan att upptäckas. Experter påpekar att SAP är designade för att vara extremt skyddade, men Rushs fall visar att även de mest rigida systemen kan utnyttjas av någon med rätt insiderkunskaper





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CIA Guldtackor Bedrägeri Hemligt Program David Rush

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Peab bygger om Helsingborgs stadsbibliotekByggbolaget Peab har tecknat avtal med Helsingborgs stad om om- och tillbyggnad av stadsbiblioteket i Helsingborg.

Read more »

Mette-Marit på väntelista för lungtransplantation | Senaste nytt på SvDDen norska kronprinsessan är nu uppsatt på väntelista i och med sin lungsjukdom, svår lungfibros.

Read more »

Susanna Popova: Knepigt att vara skön och seriös samtidigtHälften av alla unga uppger att de är intresserade av politik. Varför inte tilltala dem med ett spännande och fördjupande program?

Read more »

Ryssland utvecklar eget satellitnätverk efter Starlink-avstängningRyssland planerar ett eget satellitnätverk med testning under 2024 och kommersiell drift 2027, medan Europa applåderar Zelenskyjs fredsförslag och Ryssland svarar med att förstöra ukrainsk havsdrönare i Rumänien.

Read more »

Syntetiska diamanter splittrar branschen: ”Som att fria med en glasbit”Fördelarna och nackdelarna med de syntetiska stenarna – och skavankerna som kan vara en oväntat smart investering.

Read more »

Kimi Antonelli knäcker två flerfaldiga världsmästare i MonacoKimi Antonelli tog pole position i Monaco med sin Mercedes, före Max Verstappen och Charles Leclerc.

Read more »