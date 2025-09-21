Ciara Janson om livet, karriären och framtiden – nytt ansikte för Neuw Denim

Skådespelerskan och konstnären Ciara Janson, ett av de nya ansiktena för svenska jeansmärket Neuw Denim, berättar om livet, karriären, barnen och framtiden i en reklamvideo. Hon delar med sig av sina erfarenheter och tankar om att balansera arbete och familj, och hur hon ser på framtiden.

Hon är ett av de nya ansiktena utåt för det svenska jeansmärket Neuw Denim och delar nu med sig av sina tankar och erfarenheter i en reklamvideo. I videon reflekterar hon över livet och den resa hon gjort. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta jobba med dem. Det är faktiskt väldigt kul att vara här igen, jag har saknat det, säger hon. Sara Sommerfeld hade en vision som kändes väldigt personlig. Hon beskrev i princip mitt liv exakt i en kampanj, så det kändes bara så rätt och nära för mig.

Det är otroligt inspirerande att få vara en del av detta. \Under de senaste månaderna har det varit utmanande för många. Det har varit både bra och dåliga dagar, men överlag känns det som att vi är på rätt väg, berättar Ciara Janson. Hennes fokus ligger på karriären och barnen. Hon jobbar hårt för att få livet på rätt spår igen i Storbritannien. Hennes prioritet är att uppfostra sina tre söner så bra hon bara kan. Som konstnär har Ciara haft flera vernissager i Sverige och även medverkat i skådespel i Storbritannien. Trots den fullspäckade kalendern försöker hon hitta tid för att skapa ny konst. Hon arbetar med en utställning och fokuserar på att färdigställa och skapa nya verk. Det är en utmaning att hinna med allt, särskilt med tre barn, men hon har en deadline som driver henne framåt. Hon är fast besluten att måla så mycket hon kan. Framtiden ser spännande ut och hon ser med tillförsikt fram emot vad den har att erbjuda. Man måste vara positiv och nyfiken på vad som komma skall. \Hon försöker hålla sitt offentliga liv och privatliv åtskilda för att skydda sina närmaste. Allt som är offentligt är kopplat till jobbet, och jag försöker hålla det så. Jag måste skydda dem som står mig närmast, helt enkelt. Besöket i Sverige var en snabbvisit, men hon njuter av att vara tillbaka i landet. Det är ett vackert land. Jag kommer att besöka så ofta jag kan för att träffa vänner och så, för jag älskar det – men jag har inga planer på att flytta tillbaka. Ciara och Måns har tidigare synts tillsammans under en av Ciaras vernissager, vilket visade på deras nära vänskap. Camilla Läckberg var också närvarande vid evenemanget, vilket understryker samhörigheten och stödet inom kretsen. Ida Redig, Pascal Engman, Sara Sommerfeld och Ciara Janson är några av de profiler som representerar Neuw Denim. Det är tydligt att Neuw Denim har valt att samarbeta med starka och inspirerande personligheter som kan spegla märkets värderingar och attrahera en bred publik





Expressen / 🏆 19. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Ciara Janson Neuw Denim Mode Karriär Familj

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Var människa är ett universumEn synnerligen amerikansk romantik präglar Stephen Kings romantiska berättelse Chucks liv. Var och en av oss är en hjälte i den berättelse som kallas livet.

Läs mer »

Stomipåsen gav Josefine i Katrineholm livet tillbakaFör ett år sedan hade Josefine Motin, 30, ont varje dag – och hela livet styrdes av närheten till en toalett. Nu har hon opererats och fått en stomipåse. – Den har gett mig livet tillbaka, säger hon.

Läs mer »

”Svenska vd:ar klättrar över staketetPEMBROKE, MALTA. Karl Wijkmark bytte livet i den svenska kylan mot värmen på Malta. Efter ett decennium framför datorn bytte han bana – och introducerade padel

Läs mer »

Svenska kyrkan ungdomsverksamhet i fokus inför kyrkovaletKyrkovalet lockar unga väljare som vill påverka verksamheten och framtiden i Svenska kyrkan

Läs mer »

Trump kräver att Venezuela tar emot fångar, investeringsråd och ejderforskningNyheter om spänningar mellan USA och Venezuela, investeringstips från Ålandsbanken och forskning om ejdrar.

Läs mer »

Succélånet kan bli kvar: ”Stor sannolikhet om…”GIF:s Hansemon om framtiden • Wikström in i ledarstaben

Läs mer »