Cinemateket Play: Digitalt filmutbud med nya filmer varje dag

Cinemateket Play är en tjänst som erbjuder en kostnadsfri del och en prenumerationsdel. Betalande tittare får tillgång till ett kurerat och nog utvalt filmutbud, med nya filmer varje dag. Tjänsten fungerar som en digital förlängning av Cinematekets verksamhet och Filminstitutets arbete med att tillgängliggöra filmarvet i hela landet.

Tjänsten har dels en kostnadsfri del och dels en prenumerationsdel. Betalande tittare får tillgång till ett kurerat och nog utvalt filmutbud. Varje dag publiceras en ny film som är"Tjänsten fungerar som en digital förlängning av Cinematekets verksamhet och Filminstitutets arbete med att tillgängliggöra filmarvet i hela landet" kan man läsa i ett pressmeddelande.

Cinemateket Play slår upp portarna med bland annat Konrad Wolfs gripande förintelsedrama "Stjärnan" (1959). Den återupptäckta filmen skildrar den förbjudna kärleken mellan en tysk sergeant och en judisk lärarinna på ett bulgariskt transitläger. Under våren har "Stjärnan" visats på Cinemateket i Stockholm, Göteborg och Malmö - nu får filmen sin digitala Sverigepremiär på Cinemateket Play.

Finns Věra Chytilovás färg- och formexperimenterande fars "Tusenskönorna" (1966), Teinosuke Kinugasa stumma skräckfilmsklassiker "A Page of Madness" (1926), Jean-Pierre Melvilles motståndskraftiga mästerverk "Skuggornas armé" (1969) och Jan Troells personliga samhällsbetraktelse "Sagolandet" (1988). Inom kort kommer även appar för mobil, surfplatta och Apple TV





