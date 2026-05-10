Cirka 70 familjer saknar tillgång till stugor: 'Det här område borde vara tillgängligt via Limöbåten'

I en avsevärd del av Brumunddal är det så att cirka 70 familjer inte kan nå sina stugor på ett rimligt sätt. Kommunen har hyrt ut området som har praktiskt taget endast varit tillgängligt via Limöbåten. Dessutom talar mycket för att det finns politiskt stöd för en lösning. Vänsterpartiet och Moderaterna har båda haft tummarna på alla hjärtan i sina vallöften, Sverigedemokraterna motsade sig nedläggning i slutet av 2023, osv.

I dag handlar det om ungefär 70 familjer som inte kan nå sina stugor på ett rimligt sätt. Det område kommunen hyr ut har praktiskt taget endast varit tillgängligt via Limöbåten.

En egen båt är inte något alternativ då brygplatser saknas och nya inte kan byggas. Samtidigt talar mycket för att det finns politiskt stöd för en lösning. Vänsterpartiet och Moderaterna har båda haft tur för någonting i sina valenskommelser. Sverigedemokraterna motsade sig nedläggningen hösten 2023.

Kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Åsa Viklund Lång, har dessutom i Gefle Dagblad efterlyst kapten och båt inför säsongen 2026. Ett antagande är att Miljöpartiet föredrar kollektivtrafik framför 70 nya motorbåtar runt Limön, som omfattas av Natura 2000. Anders Ekman leder den nämnd som beslutade att lägga ned trafiken som funnits i nästan 80 år. Kvar, utöver Centerpartiet, finns Liberalerna och Kristdemokraterna.

Tillsammans har dessa tre partier mindre än 15 procent av mandatet i kommunfullmäktige men kan ändå stoppa en lösning





