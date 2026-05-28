Citigroup's Strong Financial Performance and Leadership Changes

Citigroup has reported its strongest quarterly results in a decade, with a 42% increase in net income to $5.8 billion. The company's strong performance is attributed to its new leadership, which has focused on streamlining operations and modernizing the bank. However, the transition has faced criticism and challenges within the organization.

Citigroup hade länge svårt att hänga med rivalerna på Wall Street. Nu visar banken sitt starkaste resultat på tio år efter en period av omfattande nedskärningar och omorganisation.

Fem år senare redovisar Citi sitt starkaste kvartalsresultat på ett decennium. Intäkterna steg till 24,6 miljarder dollar under första kvartalet 2026 samtidigt som nettovinsten ökade med 42 procent till 5,8 miljarder dollar. Avkastningen på materiellt eget kapital (ROTCE) uppgick till 13,1 procent under första kvartalet 2026 – nivåer som närmar sig de största konkurrenterna på Wall Street. Måttet är ett centralt lönsamhetsmått för banker.

Fraser första stora drag när hon tog vid som vd var att riva upp organisationskartan. Den tidigare modellen med överlappande lager och geografiska silos ersattes av fem tydligare affärsområden. Samtidigt togs flera mellanchefsled bort och retailbanking avvecklades i 14 länder. Fraser har beskrivit detta som nödvändigt för att frigöra kapital och modernisera banken, men internt har processen väckt oro och kritik.

Samtidigt har flera av hennes topprekryteringar hamnat i blåsväder efter anklagelser om hård ledarstil och mobbning. Fraser har stått fast vid att förändringen kräver både disciplin och tydlighet — och att alla inte kommer vilja följa med på resan. Fraser har länge talat om att bygga en ”mänsklig bank”, men de senaste åren har tonen förändrats. Hon har uppmanat medarbetare som inte stödjer förändringen att ”kliva av tåget” och markerat att Citi inte längre ger ”A för ansträngning”.

Resultat ska väga tyngre än intentioner. Vissa ser det som en nödvändig uppstädning efter år av intern tröghet. Kritikerna varnar för att hårdare krav riskerar att underminera den mer inkluderande kultur Fraser tidigare förespråkat. I oktober utsågs Fraser även till styrelseordförande.

Det är första gången på två decennier som Citi låter vd:n bära båda rollerna. Det ses som en tydlig signal om att banken tror på hennes långsiktiga plan. Finansinspektionen (FI) slår fast att det svenska finansiella systemet är stabilt, men varnar samtidigt för att många finansiella företag inte lever upp till EU:s krav på digital motståndskraft. Det framgår av myndighetens stabilitetsrapport som publicerades den 20 maj.

Realtid Sedan januari 2025 gäller EU:s så …Revolut tar steg mot att bli en fullvärdig bank, och nu satsar man på företagskunder. Det kan ge anställda en extra bonus. Revolut erbjuder nu en kontantbonus till anställda som lyckas locka in nya företagskunder till banken.

Enligt ett internt meddelande från vd:n Nik Storonsky får medarbetare 1 000 pund, eller runt 12 500 kronor, …Svenska banker går nu samman i en landsomfattande kampanj för att varna allmänheten för investeringsbedrägerier och riskerna med att använda BankID på fel sätt. Det är för fjärde året i rad som den nationella kampanjen ”Svårlurad” drar i gång.

Kampanjen pågår under fyra veckor med start vecka 20 och syns i tv, digitala kanaler, sociala …Finansinspektionen (FI) inleder en fördjupad analys av hur svenska banker är sammanlänkade med den globala marknaden för privata krediter. Det sker mot bakgrund av en växande oro internationellt för risker inom sektorn.

FI meddelade på torsdagen att myndigheten ska kartlägga kopplingarna mellan svenska banker och den så kallade private credit-marknaden, det vill säga utlåning som …EU tar ett nytt steg i arbetet mot penningtvätt genom att bygga upp AMLA, en gemensam tillsynsmyndighet som ska stärka kontrollen över banker i medlemsländerna. Bakgrunden är de uppmärksammade skandalerna i Swedbank och Danske Banks baltiska verksamheter, där miljardbelopp misstänks ha tvättats genom det europeiska banksystemet. Fallen visade hur skillnader i nationell tillsyn kunde utnyttjas





