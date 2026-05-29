Civilminister Slottner's English Lessons, Missing Child in Västerås, Traffic Jam on E18, and Bondi's Epstein Documents Statement

This news text covers various topics, including civil minister Erik Slottner's private English lessons, a missing child in Västerås, a traffic jam on E18, and Pam Bondi's statement regarding the release of Jeffrey Epstein documents.

Civilminister Erik Slottner (KD) har tagit 78 timmars privatlektioner i engelska via regeringskansliet sedan mars 2023, vilket regeringskansliet fakturerats 105 000 kronor för, rapporterar TV4.

Kostnaden för skattebetalarna landar på 84 000 kronor, skriver TV4. Flera andra ministrar har tagit privata språklektioner, men då betydligt färre timmar. Slottner säger själv att engelska inte är hans starkaste talang och att lektionerna varit nödvändiga. – Jag tyckte att min engelska behövde bli bättre för att anta de här internationella sammanhangen och inte minst inom digitaliseringsområdet, frågor som rör offentlig upphandling och förvaltningspolitik.

Det är inte den engelska riktigt jag har använt innan. Det har ökat min trygghet när jag har varit ute och representerat Sverige, säger Erik Slottner, till TV4. En flicka i 4-årsåldern är försvunnen i Västerås, skriver polisen på sin hemsida. Flickan sågs senast vid Lögarängsbadet omkring klockan 19.30 på fredagen.

Hon beskrivs av polisen ha lätt ljust hår i flätor och ska vara klädd i en randig t-shirt samt vita och rosa byxor. – Vi letar med de resurser som står till buds. Det är högst väsentligt att vi anträffar den här flickan så snart det går, säger polisens presstalesperson Pelle Vamstad. Det finns ingen brottsmisstanke.

Polisen uppmanar den som har sett flickan eller har information om var hon kan befinna sig att kontakta polisen på 114 14, eller 112 vid akut läge. Det är stopp i trafiken på E18 i Örebro i höjd med trafikplats Ekersvägen. Polisen fick larmet vid 19.16. En bil ska ha blivit helt övertänd, skriver polisen på sin hemsida.

Föraren ska ha lämnat fordonet och räddningstjänsten släcker branden. Det är stopp i södergående riktning och norrgående riktning kan behöva stängas av på grund av rökutvecklingen, skriver polisen. Strax innan klockan 19 larmades räddningstjänsten om att fyra kor har gått ner i ett träsk söder om Kisa. Räddningstjänsten åker för att hjälpa dem upp.

USA:s förra justitieminister Pam Bondi säger att det förekom ”felaktig maskning” när dokument kopplade till den avlidne sexförbrytaren Jeffrey Epstein offentliggjordes. Det framgår av en textkopia av Bondis öppningsanförande från fredagens utfrågning i representanthusets tillsynsutskott, rapporterar NBC News. Bondi, som fick sparken i början av april, har även tidigare frågats ut om justitiedepartementets hantering av Epsteindokumenten. Hennes övergripande budskap är fortsatt att offentliggörandet – som tvingades fram efter ett beslut i kongressen – gått rätt till.

"Det förekom felaktig maskning", säger hon men tillägger att departementet "hängivit sig åt ansvarsskyldighet och transparens". Enligt demokraten Dave Min vägrar Bondi att svara på frågor om president Donald Trump, skriver nyhetsbyrån AP





