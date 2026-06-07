Claude Lemieux begravs - Forsberg och svenskstjärnor hedrar legendaren

NHL-legendaren Claude Lemieux har avlidit 60 år gammal. På måndagen begravs han i Florida. Peter Forsberg och flera svenska NHL-spelare deltar i ceremonin och minns en omtyckt vän och mentor.

På måndag begravs den legendariske NHL -spelaren Claude Lemieux , som avled för drygt en vecka sedan vid 60 års ålder. Lemieux var en av de mest kontroversiella och framgångsrika spelarna i sin generation, med fyra Stanley Cup-titlar och en Conn Smythe Trophy som MVP i slutspelet 1995.

Han spelade för Montreal Canadiens, New Jersey Devils, Colorado Avalanche, Phoenix Coyotes och Dallas Stars under sin 21-åriga karriär. I Colorado bildade han en kedja med Peter Forsberg och Joe Sakic, och tillsammans ledde de laget till Stanley Cup-segern 1996. Forsberg och Lemieux utvecklade en stark vänskap som höll i sig långt efter att karriärerna var över.

Under de senaste femton åren var de partners i hockeyagenturen 4sports Hockey, där Lemieux ansvarade för den nordamerikanska verksamheten medan Forsberg skötte den europeiska sidan från sin bas i Schweiz. Lemieuxs plötsliga bortgång har chockat hela hockeyvärlden, inte minst de svenska spelare som han representerat och stöttat genom åren. Hampus Lindholm, som spelar för Boston Bruins, beskriver Lemieux som en extra pappa under sin tid i Anaheim. Han var alltid där för mig, både på och utanför isen.

Han ordnade så att jag fick bo hos en familj när jag kom över som ung rookie, vilket gjorde övergången till NHL mycket smidigare. Lindholm betonar Lemieuxs varma och beskyddande sida. Han hade ett enormt hjärta, speciellt för dem som stod honom nära. Det känns overkligt att han är borta.

Ulf Samuelsson, en annan svensk NHL-legend, bor i samma område i Florida som Lemieux och var en av hans nära vänner de senaste åren. Vi spelade golf tillsammans och lärde känna varandra privat. Claude var en kämpe alltid, och han var en lojal vän. Det är en stor förlust för oss alla, säger Samuelsson.

På söndagskvällen samlades vänner och familj på en golfbana i West Palm Beach för att hedra Lemieux, en samling som organiserades av ishockeyns kung Wayne Gretzky. Peter Forsberg, som flugit över från Sverige för att delta i begravningen, uttryckte sin sorg i en intervju. Jag skulle ha kommit till USA senare i sommar, men nu är det viktigt för mig att vara här för Claude och hans familj. Han var mer än en affärspartner; han var en bror.

Forsberg och Lemieux vann tillsammans med Colorado Avalanche 1996, och deras kedja var en av ligans mest fruktade. Under sin karriär var Lemieux känd för sin fysiska spelstil och förmåga att nästla sig in under motståndarnas skinn, vilket gjorde honom både älskad och hatad. Men bakom den tuffa fasaden fanns en människa med ett varmt hjärta som brydde sig om unga spelares utveckling.

Flera svenska NHL-proffs som Rasmus Andersson, Rickard Rakell, Joel Eriksson Ek och Victor Olofsson är bland de klienter som Lemieux och Forsberg representerat genom 4sports Hockey. Alla sörjer nu en av sportens mest färgstarka och inflytelserika personligheter. Claude Lemieux lämnar efter sig ett arv som sträcker sig långt bortom hans egna prestationer på isen - han har varit en mentor och en vän för generationer av hockeyspelare





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