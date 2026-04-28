Clean Shelter: Praktisk solidaritet ger toaletter och rent vatten till Gaza

Hjälporganisationen Clean Shelter, grundad av Seba AbuDaqa och Tom Kellner, fokuserar på att tillhandahålla grundläggande hygien och infrastruktur till krigsdrabbade i Gaza, där toaletter, rent vatten och sophantering är de mest akuta behoven.

När krigsdrabbade och tvångsförflyttade i Gaza får frågan vad de behöver mest kommer toaletter, rent vatten och sophantering högt upp på listan. Det har hjälporganisationen Clean Shelter tagit fasta på i en satsning på praktisk solidaritet.

Strax efter Hamas och Islamiska jihads terrorattack den 7 oktober 2023, när Israel påbörjade sin massiva förstörelse av Gaza, bestämde sig palestinska Seba AbuDaqa och judiska israeliska Tom Kellner att samarbeta kring ett praktiskt solidaritetsarbete som utgår från vad Gazabor själva prioriterar. De båda unga kvinnorna, som träffades på ett dialogforum för israeler och palestinier anordnat av Neve Shalom, startade tillsammans hjälporganisationen Clean Shelter, registrerad sedan 2024 i Tyskland som en humanitär frivilligorganisation.

Seba insåg att det mest akuta behovet var tillgång till grundläggande hygien. Medan stora hjälporganisationer fokuserade på tält och livsmedel, förbisågs ofta toaletter och sanitet. De startade en Facebookkampanj för privata donationer hösten 2023, vilket ledde till en snabb tillväxt. Idag har Clean Shelter nått 150 000 människor i Gaza genom att anlägga toaletter, dra vattenledningar, avsalta vatten, samla in avloppsvatten och konstruera provisorisk byggmateriel till bombskadade hus.

Det är ingen tillfällighet att det var två unga kvinnor som tog initiativet, då tvångsförflyttade och hemlösa i tältlägren ofta delar på offentliga toaletter i månader, ibland över två år. Många har inte haft en privat toalett sedan deras hem förstördes och infrastrukturen bombades.

Eftersom inga utländska journalister har tillträde till Gaza på över två och ett halvt år, är det genom röster som Sami Abu Salems, Sveriges Radios medarbetare, som vi kan förstå den fruktansvärda situationen med brist på hygien och den ökade risken för infektioner och hudsjukdomar. Långa avstånd till toaletter och vattentankar drabbar särskilt funktionshindrade, äldre, barn och kvinnor, som ofta har ansvar för familjen och långa sträckor att gå.

Clean Shelters flexibilitet beror på att de inte behöver tillstånd från Cogat, det israeliska försvarsministeriets organisation som kontrollerar all införsel till Gaza. Istället har de ett nätverk av lokala ingenjörer, företagare och volontärer som köper materiel på den lokala marknaden och återvinner den. De kan ta emot överföringar via företagare med konton i utländska banker eller via Storbritannien, som tillåter överföringar till Bank of Palestine, till skillnad från många EU-länder. Alla givare kan spåra vart pengarna går via en inloggning.

Trots vapenvilan stoppar Cogat fortfarande införsel av betong, byggmaskiner, metaller och solpaneler som skulle kunna reparera infrastrukturen. Clean Shelter köper därför byggplast och trädelar lokalt och omvandlar dem till provisoriska fönster och stöttor för dörrposter och tak. Seba AbuDaqa, vars familj är ursprungliga Gazabor men nu lever i tält i Mawasi efter att deras hem förstörts, betonar bristen på grundläggande infrastruktur som energi, vatten och avlopp i lägret.

Gazabor har utstått krig, blockader och, enligt många experter, etnisk rensning och folkmord





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norwegianplan tvingas vända på grund av tekniskt felEtt Norwegianplan från Arlanda har drabbats av ett tekniskt fel och tvingats vända tillbaka. Passagerarna väntar nu på att få ett nytt plan till Malaga. Samtidigt rapporteras om en trafikolycka på E18, en utåtagerande man i Göteborg och kung Charles USA-besök trots säkerhetshot.

Read more »

Norwegian-flygplan tvingas landa på Arlanda på grund av tekniska felTvå Norwegian-flygplan med 146 passagerare ombord tvingas landa på Arlanda för att byta flygplan på grund av tekniska fel. Ett flyg från Oslo till Malaga och ett annat från Helsingfors till London påverkas. Felmen är odramatiska och inga passagerare är i fara.

Read more »

Sex fall av suicid bland israeliska soldaterPsykiska ohälsan hög bland de som tjänstgjort i Gaza • ”Trötta på att leva efter att ha sett krigets fasor”

Read more »

Handelsbanken sänker tillväxtprognosen för Sverige på grund av MellanösternkonfliktenHandelsbankens ekonomer sänker Sveriges tillväxtprognos för 2024 till 2,1 procent på grund av konflikten i Mellanöstern, men förväntar sig en återhämtning i höst. Styrräntan förväntas vara oförändrad 2024, men höjas till 2,25 procent 2027. Risken för högre oljepriser och inflationsuppgång finns dock. Samtidigt varnar Friedrich Merz för ett långt krig och Irans styrka, medan Japan och Ukraina samarbetar om drönarteknik.

Read more »

Hälsa som grund för välstånd och innovationRoche Sveriges vd Olalla Grau argumenterar för att investeringar i hälsa och medicinsk innovation är avgörande för både individens livskvalitet och Sveriges ekonomiska styrka. Hon lyfter fram att en stor andel nya behandlingar inte når svenska patienter och att lägre läkemedelspriser riskerar att hämma innovationen.

Read more »

Läkare utan gränser: Vattenbrist används som vapen – Senaste nytt om kriget i GazaKriget i Gaza, som inleddes efter Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023, har lett till tiotusentals civila dödsoffer och svårt humanitärt lidande. Följ det senaste om utvecklingen i SVT:s liverapport.

Read more »