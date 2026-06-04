Coinmotion bygger upp verksamheten i Sverige med fokus på enkel onboarding och lokala insättningsmetoder. Målet är att sänka tröskeln för nya investerare och se fler privatpersoner inkludera krypto i ett bredare sparande.

Coinmotion bygger upp verksamheten i Sverige med fokus på enkel onboarding och lokala insättningsmetoder. Målet är att sänka tröskeln för nya investerare och se fler privatpersoner inkludera krypto i ett bredare sparande.

Företaget vill också höja kunskapsnivån om krypto och visa att det är tryggt, säkert och reglerat. Christer Ekman, vd för Coinmotion, säger att Sverige har en stark sparandekultur, men att många fortfarande är tveksamma till krypto. Han påpekar att de senaste mätningarna visar att Sverige har högst kryptoadoption i Norden. Coinmotion grundades i Finland 2012 och har över 170 000 användare.

Verksamheten i Sverige byggs upp med fokus på långsiktigt sparande snarare än aktiv trading. Till skillnad från många globala handelsplatser ligger Coinmotions fokus på långsiktigt sparande snarare än aktiv trading. I USA drivs utvecklingen främst av institutionella aktörer, men Coinmotion vill se fler privatpersoner inkludera krypto i ett bredare sparande. Christer Ekman säger att många har en felaktig bild av krypto och att företaget vill höja kunskapsnivån.

Han påpekar också att utvecklingen inom AI går rasande snabbt och att krypto är en perfekt plattform för agentic commerce. Martin Olsson-Prescott, Growth & Partner Manager, säger att företag vill förstå hur bitcoin kan användas som ett strategiskt komplement på balansräkningen, särskilt i en tid präglad av inflation, geopolitisk osäkerhet och ökat fokus på alternativa tillgångar. Han påpekar också att bitcoin har funnits i över 15 år, men att på många sätt är det här bara början. Med reglering och institutioner som kliver in förändras nu hela finansmarknaden





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Coinmotion Sverige Krypto Sparande Finansmarknad

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