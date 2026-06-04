Coinmotion expanderar i Sverige - fokuserar på tryggt långsiktigt kryptosparande

Finska Coinmotion lanserar svensk verksamhet med enkel onboarding, lokala insättningar och fokus på långsiktigt sparande. Företaget vill göra krypto till en naturlig del av privat- och företagsportföljer och betonar utbildning, reglering och tokenisering av verkliga tillgångar.

Coinmotion, den finska kryptoplattformen som lanserades 2012 och redan har lockat mer än 170 000 användare, har börjat bygga upp sin verksamhet i Sverige med ambitionen att göra krypto till ett naturligt komplement i det svenska sparandet.

Företaget satsar på en förenklad onboarding‑process och lokala insättningsmetoder för att sänka tröskeln för nya investerare. Enligt Christer Ekman, företagets lokala representant, är Sverige ett land med en stark sparandekultur men många svenskar har ännu varit tveksamma till att testa digitala tillgångar. Samtidigt pekar de senaste mätningarna på att Sverige har den högsta kryptoadoptionen i Norden, vilket ger en lovande grund för expansionen.

Coinmotions strategi skiljer sig från många globala handelsplatser genom att fokusera på långsiktigt sparande snarare än aktiv day‑trading. Användarna erbjuds möjligheter att investera i både Bitcoin, stablecoins samt tokeniserade verkliga tillgångar som aktier, guld och olja, vilket enligt Ekman bidrar till att bredda kunskapen och minska missuppfattningarna kring kryptovärlden. Den senaste utvecklingen på marknaden har visat en tydlig trend där institutionella aktörer driver prisrörelser och ökar legitimiteten för kryptotillgångar.

Trots att Bitcoin‑kursen föll under hösten har den återhämtat sig under våren, och i USA är det särskilt institutionella investeringar som sätter takten. Coinmotion vill nu inspirera privatpersoner att inkludera krypto i sina bredare sparportföljer, samtidigt som företagskunder blir allt mer intresserade av att utnyttja Bitcoin som ett strategiskt verktyg på balansräkningen. Martin Olsson‑Prescott, Growth & Partner Manager, menar att företag söker alternativa tillgångar för att hantera inflation, geopolitisk osäkerhet och en ökad efterfrågan på diversifiering.

Företaget vill därför erbjuda en trygg, säker och reglerad plattform där både privata och professionella investerare kan känna sig skyddade. Utöver de traditionella kryptovalutorna betonar Coinmotion vikten av att utbilda marknaden om nya möjligheter. Stablecoins och Real‑World‑Assets‑tokenisering öppnar upp för att omvandla traditionella tillgångar till blockkedjebaserade representationer, vilket i sin tur kan kombineras med snabb utveckling inom artificiell intelligens.

Ekman ser en framtid där krypto fungerar som en perfekt infrastruktur för så kallad agentic commerce - automatiserade affärsprocesser som drivs av AI‑agenter på blockkedjan. Trots att Bitcoin har funnits i över femton år anser både Ekman och Olsson‑Prescott att detta bara är början på en ny era. Med ökad reglering och en växande institutionell närvaro förväntas hela finansmarknaden omformas, och Coinmotion vill stå i framkant av den omvandlingen genom att leverera en pålitlig och transparent tjänst för svenska användare





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Kryptovalutor Sparande Institutionella Investeringar Tokenisering Reglering

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