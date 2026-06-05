Coinmotion expanderar i Sverige med fokus på enkelhet och långsiktigt sparande

Coinmotion, en finsk kryptoplattform med över 170 000 användare, satsar nu på den svenska marknaden genom att förenkla onboarding och erbjuda lokala betalningsmetoder. Målet är att locka fler svenskar till kryptoinvesteringar som en del av ett långsiktigt sparande.

Coinmotion , den finska kryptoplattformen som grundades 2012, har nu siktet inställt på den svenska marknaden. Med över 170 000 användare i Finland vill företaget nu växa i Sverige genom att erbjuda en enkel onboarding-process och lokala insättningsmetoder.

Målet är att sänka tröskeln för nya investerare och locka en bredare grupp sparare till kryptomarknaden. Sverige har en stark sparandekultur, men många har hittills varit tveksamma till krypto. Enligt Christer Ekman, som är ansvarig för Coinmotions svenska verksamhet, visar de senaste mätningarna att Sverige har högst kryptoadoption i Norden. Detta indikerar en växande acceptans för digitala tillgångar, även om det fortfarande finns en betydande kunskapslucka hos allmänheten.

Till skillnad från många globala handelsplattformar som fokuserar på aktiv trading, ligger Coinmotions strategi på långsiktigt sparande. Företaget vill att privatpersoner ska se krypto som en naturlig del av en diversifierad portfölj, snarare än att jaga kortsiktiga vinster. Samtidigt ser man ett ökat intresse från företag som vill förstå hur bitcoin kan användas som ett strategiskt komplement på balansräkningen.

Martin Olsson-Prescott, Growth & Partner Manager på Coinmotion, förklarar att detta intresse drivs av faktorer som inflation, geopolitisk osäkerhet och ett ökat fokus på alternativa tillgångar. Företag vill ha tillgångar som inte är direkt korrelerade med traditionella marknader, och bitcoin har visat sig vara ett sådant instrument. För att krypto ska nå bredare grupper krävs dock att marknaden är trygg, säker och reglerad. Coinmotion vill ligga i framkant när det gäller regelefterlevnad och säkerhetsåtgärder.

Många har en felaktig bild av krypto som ett spekulativt och riskfyllt tillgångsslag, men företaget arbetar aktivt för att höja kunskapsnivån. Det handlar inte bara om bitcoin; stablecoins och Real World Assets (RWA) öppnar upp för att tokenisera traditionella tillgångar som aktier, guld och olja. Dessutom pågår en snabb utveckling inom artificiell intelligens, där krypto kan fungera som en plattform för agentic commerce - automatiserade transaktioner utförda av AI-agenter.

Bitcoin har funnits i över 15 år, men enligt Coinmotion är detta bara början. Med ökad reglering och institutionella aktörer som kliver in håller hela finansmarknaden på att förändras. Coinmotions närvaro i Sverige är ett exempel på hur etablerade kryptoaktörer nu expanderar för att fånga upp det växande intresset hos både privatpersoner och företag. Genom att erbjuda lokala lösningar och betona trygghet hoppas man kunna överbygga den tveksamhet som fortfarande finns kring kryptovalutor.

Samtidigt ser man en ljus framtid där digitala tillgångar blir en allt mer integrerad del av det finansiella systemet





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