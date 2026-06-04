Coinmotion satsar på svenskt kryptosparande med fokus på säkerhet och institutionell tillväxt

Det finska kryptoföretaget Coinmotion expanderar i Sverige med enklare onboarding, lokala insättningsmetoder och ett långsiktigt sparperspektiv. Företaget vill öka kunskapen om krypto, integrera digitala tillgångar i företagsbalanser och driva en reglerad, säker marknad för både privatpersoner och institutioner.

Coinmotion , ett finskt kryptoföretag som grundades 2012 och redan har över 170 000 användare, bygger nu upp sin verksamhet i Sverige med ambitionen att göra kryptoinvesteringar lika enkla som traditionellt sparande.

Företaget satsar på en smidig onboarding‑process och lokala insättningsmetoder för att sänka tröskeln för nya investerare. Enligt Christer Ekman, som leder den svenska satsningen, är Sverige ett land med stark sparandekultur, men många är fortfarande tveksamma till kryptovalutor. De senaste undersökningarna visar dock att Sverige har den högsta kryptoadoptionen i Norden, vilket ger en lovande grund för att bredda målgruppen.

Till skillnad från många globala handelsplattformar fokuserar Coinmotion på långsiktigt sparande snarare än daglig trading, med målet att integrera kryptotillgångar i bredare sparportföljer. Institutionella aktörer har under det senaste året spelat en allt större roll för kryptomarknadens utveckling. Efter en svag Bitcoin‑kurs på hösten har marknaden återupptagit sin uppgång under våren, drivet av både amerikanska institutioner och ett ökat intresse från företag.

Martin Olsson‑Prescott, Growth & Partner Manager på Coinmotion, påpekar att fler företag vill förstå hur Bitcoin och andra digitala tillgångar kan fungera som ett strategiskt komplement på balansräkningen, särskilt i en tid präglad av inflation, geopolitisk osäkerhet och behovet av diversifierade tillgångar. Företag ser i krypto en möjlighet att skydda sina reserver och skapa nya intäktsströmmar, medan privatpersoner uppmanas att inkludera kryptotillgångar som en del av ett bredare sparande.

Coinmotion vill också lyfta kunskapsnivån kring kryptovalutor, eftersom många fortfarande har en felaktig bild av teknologin. Utöver Bitcoin betonar de vikten av stablecoins och Real World Assets, som möjliggör tokenisering av klassiska tillgångar som aktier, guld och olja. Den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens öppnar dessutom för nya affärsmodeller där krypto fungerar som en plattform för så kallad agentic commerce. Enligt Christer Ekman har kryptovärlden funnits i över femton år, men vi befinner oss bara i början av dess potential.

Med ökade regleringar och ett växande institutionellt intresse förändras hela finanslandskapet, och Coinmotion vill stå i framkanten av den säkra, reglerade och breda adoptionen av digitala tillgångar i Sverige





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Kryptovalutor Coinmotion Sparande Institutionella Aktörer Reglering

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