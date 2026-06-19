Colin Farrells udda neo noir-deckare Sugar - en mörk skatt från Apple TV+

Recension av den amerikanska deckarserien Sugar med Colin Farrell. En utomjording som privatdetektiv i Los Angeles, djupgående noir-stämning och oväntade vändningar. Perfekt för fans av Twin Peaks, True Detective och Mulholland Drive.

Colin Farrell är åter i huvudrollen i den udda neo noir -deckaren Sugar, en serie som tyvärr inte fått den uppmärksamhet den förtjänar - framför allt eftersom den visats på Apple TV och dessliga är svår att prata om.

Trots det bjuder seriesäsong ett och två på en nästan förbryllande hög kvalitet med fantastiskt skådespel, ett försiktigt utsökt foto och en av de mest oväntade vändningarna i deckargenren som jag någonsin råkat ut för. Säsong två är minst lika bra som den första, till och med bättre vad gäller skådespelarnas insatser. I den första säsongens avslutande avsnitt avslöjar det sig att John Sugar är en utomjording som skickats till vår planet för att observera mänskligheten.

Hans egen syster är försvunnen och kan möjligen finnas här, så han arbetar som privatdetektiv baserad i Los Angeles för att both söka efter henne och ha en giltig anledning att studera oss genom sina utredningar. Att han är en utomjording kom som en förvånande twist, men det spelar en relativt liten roll i de fortsatta berättelserna. Serien förblir i grunden en klassisk noir-deckare med lite av sci-fi inslag.

Genom Sugars främmande perspektiv får tittaren se människans defekter från ett outsider-perspektiv; han förblir optimistisk trots att han ständigt konfronteras med mänsklighetens mörkare sidor. Skådespelaren Colin Farrell genomför rollen med en unik blandning av främmande二位 och varm humor som bara han kan tillföra, och det är en glad nyhet att hans prestation blott纵观 endast fortsätter att bli starkare. Den andra säsongens huvuddrag handlar om två brorsor där den ena försvinner spårlöst.

Sugar tar upp fallet och upptäcker att den försvunne har blivit indragen i farliga affärer, men hans dedication att återförena familjen är oklanderlig - ett tema som starkt kopplar till hans eget livs mål. En ny huvudroll spelas av Jeremy Strong som en boxare vars bror är den som försvunnit, och hans dynamik med Farrell är hjärtespännande.

En annan viktig nyckellärare är Aaron Stanford som en skrämmande antagonist som visar sig vara en kändig skådespelare från en tidigare流媒体-serie, och hans konfrontationer med Farrell är intensiva och minnesvärda. Serien bjuder också på återkomsten av en figur från den första säsongen, spelad av John C. Reilly, som tillför både humor och djup.

Dessutom expanderar vi lite på Sugars hemplanet via återblickar som visar hans syster och ger oss en skymt av utomjordingarnas regler på jorden, men vi får fortfarande väldigt lite explicite svar. Sugars fördelar - att kunna tala alla språk, ha obegränsade resurser och förbättrad läkning - används smidigt i utredningarna utan att förvandla berättelsen till en typisk superhjältehistoria.

Det är i stället i de lilla ögonblicken, som när han försöker förstå en mänsklig tvist eller blir chockad av våra vanor, som sci-fi-elementen känns mest livliga. För tittare som söker deckarserier i stil med True Detective, Bosch eller Twin Peaks, men som också vill ha den surrealistiska, Lynchesska flerdimensionen från Mulholland Drive och den krångliga moralen från L.A. Confidential, är Sugar en perfekt blandning.

Serien tar sig an teman som identitet, lojalitet och mänskligt beteende med en vis poetisk ton som påminner om filmen Disclosure Day i sin skildring av extatiska tillstånd och självupptäckter. Produktionsdesignen som fångar Los Angeles både som en glittrig megalopolis och en mörk backstage för desperation är fantastisk, och ljuddesignen sätter en ständig, lätt surrande stämning som fördjupar noir-känslan.

Sammanfattningsvis är Sugar en oförglömlig, begåvad deckare som lyckas förnya genren med en outgrundlig huvudperson och en berättande som både respekterar och utmanar sina förebilder. Det är en riktig skatt för dem som vågar söka bortanför mainstream-serierna och är en starkt rekommenderad tittarsession





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