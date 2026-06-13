Colin Firth Relates to Sci-Fi Thriller's Villain, 'Disclosure Day'

Colin Firth, known for his charming roles in romantic comedies and musicals, has taken on a darker role in the sci-fi thriller "Disclosure Day". He plays Noel Scanlon, the leader of WARDEX, a secretive organization that collects and locks away evidence of extraterrestrial visits to Earth. Firth discusses his character's motivations and the complexities of his role.

I bioaktuella " Disclosure Day " kämpar Colin Firth för att stoppa sanningen om liv på andra planeter. Han spelar Noel Scanlon, ledare för WARDEX – en ljusskygg organisation som samlar upp och låser in bevis om utomojordiska besök på Jorden.

En skurk eller en missförstådd hjälte? Det kanske beror på ens perspektiv. – Scanlon presenteras som en skurk, men ju längre berättelsen fortsätter ser vi komplexa lager. Han försöker skydda informationen han känner till i tron om att världen kommer hamna i kaos om den kommer ut.

Allt det gjorde mig nyfiken på att veta mer, berättar Colin Firth. – I slutändan kunde jag relatera till Scanlon. Han kanske ser sig själv som en välmenande förälder som vill skydda sina barn från vissa hemska sanningar om världen. Men dilemmat är att ju längre du skyddar folk från sanningen, desto svårare blir det att avslöja den.

Ironiskt nog döljer han kanske även hemligheter från sig själv. Firth känner vi kanske bäst till från en rad brittiska romantiska komedier som "Bridget Jones dagbok" och "Love Actually". Han var även charmig i musikalen "Mamma Mia!

" och blir därför extra intressant i en skurkroll. Han berättar att han fastnade direkt för Spielbergs och David Koepps manus till nya sci-fi-thrillern som – Det känns som en Spielberg-film. Men det finns olika slags Spielberg-filmer, och det är en anledning till att jag gillade den. Den har ett DNA av "Närkontakt av tredje graden" men också "Spionernas bro", "München", "The Post" och andra.

Jag älskar alla dessa filmer. Så det var en rätt speciell upplevelse för mig





moviezine / 🏆 9. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colin Firth Disclosure Day Sci-Fi Thriller Villain Spielberg David Koepp \Närkontakt Av Tredje Graden\ \Spionernas Bro\ \München\ \The Post\

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Här är Steven Spielbergs bästa filmer - framröstade av 100+ kritikerVarje ny Steven Spielberg-premiär är en högtidsdag för oss filmälskare. Även om nya UFO-thrillern ”Disclosure Day” är lite medioker (sorry!) så blir man lycklig av varje chans att blicka tillbaka på mästarens filmografi, fullsmockad med klassiker, barndomsfavoriter och fantastiska äventyr.

Read more »

Filmlistan vecka 24: Spielbergs sci-fi-drama ”Disclosure day” är ny på bioSteven Spielbergs nya sci-fi-thriller ”Disclosure day” kunde inte störta Alice Winocours modedrama med Angelina Jolie från biotronen.

Read more »

Emily Blunt fick utveckla ett nytt alien-språk: 'Upptäckte en hemlig talang'Emily Blunt snackar utomjordiska i nya sci-fi-filmen ”Disclosure Day”. Att arbeta med Steven Spielberg som regissör kan visst komma med de mest oväntade utmaningar. Först behövde hon lära sig repliker på ryska och koreanska som skulle uttalas utan minsta fel.

Read more »

Varför "I can do this all day" är Marvels starkaste citatEn Djupdykning i den ikoniska Captain America-repliken som överlevt genom hela MCU och förkroppsligar karaktärens essens.

Read more »