Collective Football Fever: Swedish Fans Celebrate, But Some Wonder If It's a Flight from Reality

The Swedish national team's impressive performance in the FIFA World Cup playoffs has sparked a wave of collective football fever among fans. While many revel in the excitement and camaraderie, some question if it's a flight from reality.

Svenska fans jublar efter ett av målen i VM-playoffsemifinalen mot Ukraina. Vänner samlas mitt i natten och skriker. Vissa kan till och med tänka sig att bada i fontäner.

"Man kan bli besatt för man blir en del av historien, berättelsen, och då blir historien och berättelsen din", säger Katarzyna Herd, docent i etnologi vid Lunds universitet. "Det är tillåtet att visa specifika känslor, eller bete sig på ett specifikt sätt, utan att bli dömd för det – tvärtom – under ett VM. Under några intensiva veckor blir det plötsligt vanligt att krama främlingar vid storbildsskärmar, flytta ut tv-anläggningar i trädgården och sjunga nationalsången för full hals.

" Mästerskap skapar en tillfällig och ofarlig gemenskap i Sverige där de vanliga, stela sociala reglerna sätts ur spel, säger Herd. Kutte Jönsson, professor i idrottsvetenskap och filosofi vid Malmö universitet beskriver VM-feber som en flykt från verkligheten.

"Man går ju inte runt och primalskriker till vardags direkt. Det är en slags psykologisk hjälp, för att man ska kunna få ur sig saker. Saker som sägs på läktaren eller i tv-soffan skulle ju aldrig sägs utanför," säger han. Att Sverige drabbas av kollektiv fotbollsfeber vid stora mästerskap är ingen slump, utan en förlängning av vår natur som flockdjur.

Magnus Lindwall, professor i psykologi vid Göteborgs universitet, beskriver VM som en gigantisk och modern lägereld.

"Vi är stamvarelser. Vi är utvecklade till att hålla hårt i det vi har nära omkring oss. Vår stam. Att vi får någonting att sätta oss ner och samsas runt i stället för allt annat som vi är osams kring," säger han.

"Det finns säkert människor som tycker att det är jobbigt. Att man kan känna att, okej,"fine" att vi alla håller på samma lag, det är bra, men det här blir nästan lite sektvarning och att det känns lite jobbigt. En negativ måstekänsla att engagera sig," säger Lindwall





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