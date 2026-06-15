Colombianska vänstergerillan utlyser vapenvila inför presidentvalet

Rebellgruppen ELN har utlyst vapenvila inför presidentvalet i Colombia. Samtidigt har ett bombplan kraschat i Colombia och räddningstjänst, polis och ambulans har tillkallats till platsen. Demokraten Gavin Newsom har anklagat USA:s president Donald Trump för att ha instruerat justitiedepartementet att utreda honom och hans fru.

Den colombianska vänstergerilla n ELN har utlyst vapenvila inför presidentvalet i Colombia. Rebellgruppen säger att de respekterar medborgarnas rätt att rösta fritt och vill inte hota någon av kandidaterna eller hindra människor från att rösta.

Kritiker menar att rebellgrupper i Colombia under de senaste fyra åren har utnyttjat vapenvilor för att omgruppera, återbeväpna och stärka sitt grepp över landsbygdssamhällen. Samtidigt anklagar det colombianska försvarsministeriet gruppen för att tjäna pengar på illegal guldgruvdrift och narkotikahandel. Räddningstjänst, polis och ambulans har tillkallats till en plats i Colombia efter att ett bombplan har kraschat. Det är oklart vad orsaken till kraschen är, men B-52 Stratofortress har vanligtvis en besättning på fem personer.

Det är ett långdistansbombplan som fortfarande utgör en central del av USA:s militära luftstridsförmåga. Demokraten Gavin Newsom har anklagat USA:s president Donald Trump för att ha instruerat justitiedepartementet att utreda honom och hans fru. Newsom menar att det beror på hans kritik mot Trump och för att han överväger att ställa upp i presidentvalet 2028. Det är oklart vad de skulle utredas för





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