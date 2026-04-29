Comey åtalad – och andra nyheter från onsdagen

En sammanfattning av dagens nyheter, inklusive åtal mot James Comey, samtal mellan Trump och Putin, dopningsavstängning för Mychajlo Mudryk, och andra händelser från Sverige och världen.

Den tidigare FBI-chefen James Comey överlämnade sig till polisen vid en federal domstol i delstaten Virginia på onsdagen, enligt Reuters. Åtalet mot Comey inkluderar anklagelser om hot mot den amerikanske presidentens liv.

Comeys advokat hävdar att åtalet är politiskt motiverat och syftar till att straffa honom. Samtidigt rapporteras att presidenterna Donald Trump och Vladimir Putin har haft ett över en och en halv timme långt samtal som beskrivs som ”vänskapligt och affärsmässigt”. Putin föreslog en tillfällig vapenvila med Ukraina under segerdagen i maj. Utöver detta har Chelseastjärnan Mychajlo Mudryk stängts av i fyra år för dopning, vilket han nu överklagat till idrottens skiljedomstol, Cas.

Avstängningen har varit i kraft sedan december 2024, men detaljer har inte offentliggjorts av FA eller Chelsea. Enligt uppgifter fastnade Mudryk i ett dopningstest med spår av meldonium. Kung Charles och drottning Camilla har också besökt minnesplatsen för 11 september-attackerna i New York City för att hedra offren. I Norrköping brinner det i ett förråd, vilket orsakar rökutveckling i trapphuset och uppmanar boende att stanna inne.

En tragisk båtolycka i Uganda har lett till att flera personer befaras ha drunknat i floden Nguse, där endast en person hittats vid liv. Orsakerna misstänks vara överlast, nattlig färd och bristande sjövärdighet. Vidare har provtagning på SSABs stoppade stålverksbygge i Luleå utökats, inklusive tester av damm på byggområdet, efter rapporter om sjukdomsfall. Stockholmsbörsen backade 0,6 procent, och har fallit över 5 procent sedan den 20 april.

Danmarks deltagande i Eurovision Song Contest har kritiserats av flera länder som bojkottar tävlingen på grund av Israels deltagande. Jordbruksverket har upphävt högriskområdet för fågelinfluensa i södra Sverige. Péter Magyar, vinnaren av det ungerska valet, har haft ett ”mycket konstruktivt och framgångsrikt” samtal med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen angående EU-medel. Den norska kronan har stärkts markant mot flera valutor.

Slutligen vann Sverige mot Slovakien i ishockey med 4–2, där Nils Bartholdsson blev matchvinnare, och ett beslut har fattats efter en begäran om rättslig hjälp från ett annat land





