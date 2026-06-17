Compileit växer snabbt med AI-lösningar som skapar verkligt affärsvärde

Svenska Compileit har vuxit från två till 40 medarbetare och hjälper nu stora bolag med AI-implementeringar. Genom att fokusera på verksamhetens behov snarare än teknik först, har de bland annat utvecklat en supportlösning för SkiStar som hanterar 60 procent av kundärendena. Grundaren Jonathan Ortheden betonar vikten av säkerhet och datakontroll.

Svenska Compileit har på bara några år gått från att vara två grundare till att bli ett växande techbolag med omkring 40 medarbetare. Företaget specialiserar sig på att utveckla digitala tjänster, AI-lösningar och affärskritiska applikationer.

Idag arbetar de med flera av landets större bolag inom retail, finans och upplevelseindustri för att lösa deras mest strategiska utmaningar. Efterfrågan är så hög att bolaget nu måste prioritera mellan inkommande projekt. Enligt Jonathan Ortheden, en av grundarna, kommer nästan all tillväxt via rekommendationer från nöjda kunder som sett konkreta resultat. Bolagets framgångsrecept ligger i att implementera AI i affärskritiska arbetsflöden och ta lösningar från pilotstadium till produktion i operativ skala.

Ortheden betonar vikten av att börja med verksamhetens behov snarare än att köpa in ett AI-verktyg bara för att det är trendigt. Vi börjar med frågan: Vad är vårt största problem och hur kan AI hjälpa oss lösa det? Vi analyserar hur beslut fattas, var värde skapas och vilka processer som behöver förändras. Målet är inte att sälja en lösning och lämna, utan att hjälpa bolag bygga organisationer som kan få ut affärsvärde med AI över tid.

Ett av de mest uppmärksammade projekten är samarbetet med skidanläggningsoperatören SkiStar. Compileit utvecklade en AI-driven supportlösning integrerad i SkiStars app för att hantera stora mängder kundärenden kring boenden, service och anläggningar. Tidigare hanterades mycket via telefon och ärenden skickades ofta mellan olika funktioner. Nu kan AI:n svara direkt på frågor dygnet runt på flera språk.

Lösningen hanterar cirka 60 procent av alla inkommande ärenden och kan identifiera när mänsklig hjälp behövs, varpå frågan automatiskt skickas till rätt funktion. Ortheden varnar samtidigt för att många företag experimenterar med AI utan tydliga riktlinjer kring säkerhet och datakontroll. Det är lätt att underskatta riskerna. Företag måste äga AI-utvecklingen själva och ha kontroll över vilken data som används och hur lösningarna fungerar.

Nästa steg för Compileit handlar om att bygga organisationer där människor och digitala kollegor samarbetar. Framtidens konkurrenskraftiga bolag kommer att vara de som lär sig kombinera AI-agenter med mänskligt omdöme och som utvecklar ett nytt ledarskap anpassat för AI-eran. Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Compileit och är inte en artikel av Dagens industri. Compileit fortsätter att växa och ser en enorm potential i att hjälpa företag att integrera AI på ett strategiskt och säkert sätt.

Med fokus på långsiktigt värde och kundnöjdhet har de etablerat sig som en pålitlig partner i den svenska techsektorn. Deras arbete med SkiStar är bara ett exempel på hur AI kan förbättra kundupplevelsen och samtidigt effektivisera verksamheten. Genom att kombinera teknisk expertis med djup förståelse för affärsbehov skapar Compileit lösningar som gör skillnad. I en tid där många företag kämpar med att komma igång med AI, erbjuder Compileit en tydlig väg framåt.

De visar att framgång inte handlar om att ha den senaste tekniken, utan om att använda den på rätt sätt. Genom att börja med verksamhetens utmaningar och bygga skräddarsydda lösningar kan företag skapa verkligt värde. Compileit är redo att hjälpa fler bolag att navigera i AI-landskapet och säkerställa att de inte bara hänger med utan leder utvecklingen





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