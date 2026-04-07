Compliance-certifiering: Från kontrollfunktion till strategisk partner

I takt med att regelverken blir mer komplexa, förändras också rollen för compliance. JUC erbjuder ett certifieringsprogram som förbereder yrkesverksamma för att möta de nya kraven och skapa affärsvärde.

I takt med att regelverken för företag och organisationer blir allt fler och mer komplexa, ökar också kraven på kompetensen hos de som arbetar med compliance. Denna utveckling markerar en förändring i hur compliance-rollen uppfattas och utförs. Tidigare fokuserade compliance främst på att säkerställa att organisationen följde lagar och regler.

Idag förväntas compliance-funktionen spela en mycket mer strategisk roll, där den bidrar till hållbara affärsbeslut, effektiv riskhantering och en starkare företagskultur. Denna förändring kräver en djupare förståelse för både de juridiska aspekterna och de affärsmässiga konsekvenserna av compliance-arbete. Det innebär att compliance-experter måste kunna identifiera risker, utveckla effektiva processer och kommunicera komplexa frågor på ett tydligt och koncist sätt till ledningen och andra intressenter. \För att möta de nya kraven och utrusta yrkesverksamma med de verktyg och kunskaper som krävs, erbjuder JUC ett omfattande certifieringsprogram i compliance. Programmet är utformat för att ge deltagarna en kombination av teoretiska kunskaper och praktiska verktyg. Kursinnehållet täcker en rad viktiga områden, inklusive riskidentifiering, dataskydd, penningtvättsregler och hur compliance kan integreras i organisationens dagliga arbete. Ett centralt fokus är att compliance inte bara ska betraktas som en kostnad eller en kontrollfunktion, utan som en möjliggörare för affärsvärde. Företag som aktivt arbetar med compliance kan dra nytta av ökad tillit från investerare, partners, kunder och potentiella medarbetare. Detta beror på att en stark compliance-kultur signalerar en hög grad av ansvarstagande, transparens och etiskt beteende. Ruth Yosef, som arbetar på Tôssa Legal Group, betonar att compliance har utvecklats från att vara en kontrollfunktion till att vara en strategisk partner. Utbildningen är speciellt utformad för jurister, internrevisorer, compliance officers och andra yrkesroller som arbetar nära regelverksfrågor. Programmet syftar till att ge deltagarna en verktygslåda som kan användas oavsett roll eller bransch, och att förändra hur compliance ses i organisationen. \Certifieringsprogrammet är strukturerat över fem och en halv kursdag, inklusive en skriftlig examination och casebaserade moment. Detta ger deltagarna möjlighet att inte bara förstå de teoretiska grunderna utan också att tillämpa dem i praktiska scenarier. Kursdeltagarna kommer ofta från olika branscher, vilket ger en värdefull plattform för erfarenhetsutbyte och nätverkande. Genom att kombinera teoretisk kunskap med praktisk tillämpning, strävar JUC efter att tillhandahålla utbildning som är direkt relevant och användbar för deltagarnas yrkesliv. Målet är att ge deltagarna förmågan att inte bara uppfylla myndighetskrav, utan också att skapa ett affärsvärde genom en stark och effektiv compliance-funktion. JUC är en ledande aktör inom juridisk fortbildning och erbjuder en rad olika utbildningar och nätverk. Denna artikel är producerad av Brand Studio i samarbete med JUC och är inte en artikel av Dagens industri





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Farlig väg mot ”hard compliance” – ersätter affärsetikGetinges Anna Romberg varnar för en utveckling där styrelser slutar prata om värderingar och i stället frågar: ”Vad är det minsta vi måste göra enligt lag?”

Aftonbladet Direkt – Snabba nyheter från AftonbladetSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

ANNONS: Compliance säkras med rätt beslut i realtidFinansiell brottslighet utnyttjar luckor mellan myndighetsdata, banker, bokföring och bolagsinformation.

ANNONS: Så kommer AI att förändra compliance – från juridisk börda till digital vinstFinansbranschen möter allt högre krav på att upptäcka finansiella brott. Samtidigt förändras arbetet i grunden när automatisering, avancerad dataanalys och AI integreras i complianceprocesserna.

ANNONS: Standardkurser urholkar effekten av complianceComplianceutbildningar blir ofta en formalitet som inte förändrar beteenden. Det konstaterar Pavlos Ylinen, vd och grundare av Datafisher. – Generiska kurser saknar koppling till medarbetarnas vardag och skapar lågt engagemang. Genom att spegla verkligheten kan compliance stärka kulturen, säger han.

