Conflicts between States Increase, with Highest Number Since 1946

The number of conflicts involving states has reached a record high, with eight conflicts between states recorded in 2025, the highest number since the program began in 1946. The conflicts include those between Russia and Ukraine, Iran and Israel, and India and Pakistan. The analyst suggests that the increase in conflicts is driven by a more multipolar world, the weakening of diplomacy, and the actions of individual leaders.

Totalt registrerades 65 konflikter med stater inblandade på en eller båda sidor under 2025, enligt UCDP. Det är den högsta siffran sedan statistiken började föras 1946.

De rena konflikterna mellan stater ökade till åtta – även det den högsta nivån sedan andra världskriget. Där återfinns bland annat krigen mellan Ryssland och Ukraina, Iran och Israel, samt konflikten mellan Indien och Pakistan. – Att konflikterna mellan stater ökar är jätteoroande, för den typen av konflikter har potential att bli mycket dödligare, säger Therese Pettersson, senior analytiker och projektledare vid UCDP. Hon ser en utveckling där både gamla och nya strider blossat upp.

– Konfliktfrågan kan ha funnits länge utan att man slagits med militär kraft. Men nu ser vi flera gränskonflikter och en ökad tendens att använda militärmakt över internationella gränser. USA inte ’världspolis’ Enligt Therese Pettersson kan en rad faktorer ligga bakom utvecklingen. Dels ser vi en mer multipolär värld där USA inte lika tydligt är ’världspolis’, dels har konfliktlösning genom diplomati försvårats och fokus på medling minskat, menar hon.

Enskilda ledare kan också spela in, exempelvis har USA:s presidenter haft olika inställningar till att lägga sig i andra länders konflikter. – Men trenden med ökat våld har vi sett under ganska lång tid, så det är inte så enkelt som att Trumpadministrationen eller en policyförändring är orsaken. Våld mot civila ökar Fjolåret blev det blodigaste sedan 1994 och folkmordet i Rwanda, enligt UCDP.

Totalt dödades omkring 244 600 människor i organiserat våld och kriget i Ukraina var fortsatt den dödligaste konflikten. Dessutom ökade det ensidiga våldet mot civila med över 400 procent jämfört med 2024. – Det är en helt hiskelig utveckling, som drivs nästan uteslutande av kriget i Sudan och de massakrer som ägde rum i El Fasher i Darfur. Där har vi registrerat över 60 000 civila dödsfall under 2025.

Och det kan bli ännu värre. Under årets första fyra månader har UCDP preliminärt registrerat nästan dubbelt så många döda jämfört med motsvarande period i fjol. – Så trenden med väldigt höga dödstal och många konflikter ser ut att fortsätta. Konflikter i världen Sedan 2023 då två mellanstatliga konflikter registrerades har antalet ökat till åtta under 2025.

Det är den högsta siffran sedan UCDP:s datainsamling började 1946. Totalt registrerade UCDP 65 konflikter där stater var inblandade på en eller båda sidor i fjol. 13 av dem klassificerades som krig, vilket innebär att de orsakat minst 1 000 stridsrelaterade dödsfall under ett år. I den dödligaste konflikten, kriget i Ukraina, registrerades minst 94 700 döda. Det motsvarar runt 62 procent av alla stridsrelaterade dödsfall globalt.

Kriget mellan Israel och Hamas samt kriget i Sudan återfanns också bland världens dödligaste konflikter. UCDP registrerade 76 500 döda i ensidigt våld (som massakrer mot civila) under 2025. Det är en ökning med över 400 procent jämfört med 2024 och den högsta nivån sedan 1994. En ljusglimt är att icke-statliga konflikter, som exempelvis strider mellan drogkarteller i Mexiko, fortsatte att minska.

Den typen av konflikter orsakade totalt cirka 14 500 dödsfall under 2025, den lägsta siffran sedan 2013. Källa: Uppsala universitets konfliktdataprogram UCDP Läs me





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