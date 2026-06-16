En straffsituation med Sadio Mané och Kylian Mbappé väckte världsomspännande debatt efter att domaren Alireza Faghani inte dömde straff.

I en intensiv och mycket omdebatterad fotbollsmatch mellan Frankrike och Senegal inträffade en straffsituation som väckte stor förvåning världen över. Det hela begunnar när Sadio Mané , senegalesisk forward, utförde en glidtackling mot Kylian Mbappé inuti Frankrike s straffområde.

Mbappé föll till marken, och domaren Alireza Faghani, en erfaren australsk domare, ваrièrede möjligen en straff. Han gjorde dock ingenting direkt; istället endastVisade tecken på att han ögnade på situationen utan att ge något beslut. Efter en kort kommunikation i mellanVAR-rummet och domaren, fickFaghani instruktioner att granska situationen på nytt. Han gick ut på planen, tittade påvideon och aktiverade sin mikrofon som var kopplad till arenans högtalarsystem.

Han förklarade sedan att han inte sett tillräckligt med bevis för en straff och att Sikte på hörna. Detta beslut väckte påfrestning franskt lag, och många experter och journalister uttryckte sin förvåning. Tyrone Marshall från Daily Mirror kallade det för ett uppenbart straff på X. BBC:s experten uttryckte också tvekan, påpekat att Manés vänstra ben träffade Mbappé, vilket tyder på en kontaktsituation där Mbappé var den som initierade.

Ytterligare kommentarer från experter understryker att det var ett beslut som låg utanför förståndet, särskilt mot bakgrund av att Mané inte rörde bollen och att Mbappé föll framför honom. Händelsen har startat en debatt om VAR-användning och domarnas tolkning av regler, särskilt i högtemperatursituationer som VM eller stora mästerskap. Tagningen av beslut som detta har på安 nya visat på komplexiteten med att använda videoassisterad domarbeslut i fotboll, särskilt när det gäller is i straffområdet.

Även om Faghani försvarade sitt beslut med att bevisen inte var tillräckligt tydliga, fortsätter kritiker att påpeka att sett i realtid tyder på ett uppenbart åtal. Detta fall blir ännu ett exempel på fortsättningen av debatten om huruvida VAR-systemet levererar rättvisa och konsekvens i fotboll





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