Controversiellt offsidebeslut och utelämnad grafik väcker debatt efter Schweiz-Qatar-i VM

Ett felaktigt offsidebeslut och den uteblivna teknikvisningen i Schweiz-Qatar matchen utlöser kraftfull kritik mot Fifas brist på transparens, medan Qatar säkrar sitt första VM-poäng genom en sen utjämning.

Under enVM-match mellan Schweiz och Qatar inträffade ett kontroversiellt ärende som väckte stark reaktion. I slutet av matchen drevs schweizaren Remo Freuler ner av qatarisk målvakt, och domaren gav straffspark.

Trots att TV-bilderna visade Freuler i en misstänkt offsideposition, visades inte den semiautomatiska grafiken som vanligtvis används för att bekräfta offsidebeslut. Denna utelämning fick experter som Gary Neville att kritisera Fifas hantering. Neville kallade det för "nästan som en diktatur" och efterlyste transparens. Trots straffsparken lyckades inte Schweiz säkra vinsten, och Qatar utjämnade till 1-1 i tilläggstiden, vilket gav dem deras första VM-poäng någonsin. Händelseförloppet har väckt debatt om teknikens användning och öppenhet i fotboll





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