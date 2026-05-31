Coop återkallar ägg efter salmonlafund i stallmiljö

Coop har genomfört en försiktighetsåtgärd och återkallar flera produkter med ägg från frigående inomhushöns efter det att salmonella upptäckts i stallmiljön. Alla köpare uppmanas att lämna tillbaka varorna.

Coop har uppmanat kunder som köpt ägg från det egna märket att lämna tillbaka varorna efter att salmonella upptäckts i stallmiljön. Salmonellafonden har påvisats i hönsens stallmiljö men inte i packeriet vid förpackningen av ägg en, vilket beskrivs som en försiktighetsåtgärd.

Denna händelse har inneburit en omfattande återkallelse av flera olika produkter, specifikt ägg från frigående inomhushöns. De påverkade produkterna inkluderar Coop 6-pack, 15-pack och 20-pack med varierande bäst-före-datum samt Garant 24-pack och 6-pack. Återkallelsen gäller endast artiklar med aktuellt bäst-före-datum där äggkoden 2SE741-2 är stämplad på ägget och förpackningens lock är märkt med packerinummer SE12. Listan över påverkade produkter är lång och innehåller många kombinationer av bäst-före-datum och packerinumrena.

Alla konsumenter som har köpt sådana ägg uppmanas att icke konsumera dem utan att lämna tillbaka dem för full återbetalning. Myndigheter håller informerade om eventuella ytterligare åtgärder ochCoop har tagit det här mycket allvarligt och beskriver det som mycket olyckligt. Denna incident understryker vikten av livsmedelssäkerhet och de precautionära steg som behövs vid misstanke om kontamination. Salmonellainfektion kan vara allvarlig för människor, särskilt för barn, äldre och personer med nedsattimmunförsvar, och därför är det av yttersta vikt att följa återkallelseinstruktionerna.

Coop arbetar tillsammans med livsmedelsmyndigheter för att säkerställa att alla risker minimeras och att kunderna får korrekt information. Denna återkallelse påminner om att även högkvalitativa och egenmärkta produkter kan påverkas av tillverkningsprocesser och därför kräver konstant övervakning. Konsumenter rekommenderas att vara uppmärksamma på sådana varningar i framtiden





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coop Återkallelse Ägg Salmonella Livsmedelssäkerhet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coop återkallar ägg på grund av salmonellariskCoop återkallar flera äggförpackningar av märket Coop frigående inomhus efter att salmonella påvisats i hönsens stallmiljö. Återkallelsen gäller olika storlekar och bäst före-datum. Åtgärden är en försiktighetsåtgärd.

Read more »

Coop återkallar ägg - flera nyheter från helgenCoop återkallar ägg på grund av salmonellarisk. En T-rex ska auktioneras ut för uppemot 275 miljoner kronor. Hjärtstopp under Stockholm Marathon. Skådespelaren Kelly Curtis avliden. Socialdemokraterna kräver ursäkt för justitiemord.

Read more »

Coop återkallar äggpaket på grund av salmonella-förväntanCoop har återkallat äggpaket på grund av förväntan på salmonella. Moderaterna vill införa en 'demokratisk friluftsdag' för barn i utanförskapsområden. USA:s president Donald Trump överväger att ställa in konserter under landets 250-årsjubileum. Beachvolleyduon David Åhman och Jonatan Hellvig är klara för semifinal i världscupturneringen i Ostrava. Turkiets avsatte oppositionsledare Özgur Ozel talar inför tiotusentals åskådare i Ankara. Arsenal har släppt sin startelva inför kvällens Champions Leage-final i Budapest mot PSG. Ett skelett från en Tyrannosaurus rex kommer auktioneras ut i mitten av juli. Polisen rapporterar om en bilolycka där fyra personer, varav två små barn, är drabbade. Kenyanska Rebeca Chesir tar hem segern på damsidan i en tävling.

Read more »

Händelser under Stockholm Marathon och Coop återkallar äggEn löpare drabbades av hjärtstopp under Stockholm Marathon och Coop återkallar ägg av sitt eget märke på grund av risk för salmonella.

Read more »