Coop återkallar ägg - flera nyheter från helgen

Coop återkallar ägg på grund av salmonellarisk. En T-rex ska auktioneras ut för uppemot 275 miljoner kronor. Hjärtstopp under Stockholm Marathon. Skådespelaren Kelly Curtis avliden. Socialdemokraterna kräver ursäkt för justitiemord.

Coop har beslutat att återkalla flera partier av sina egna ägg efter att salmonella påvisats i hönsens stallmiljö. Återkallelsen omfattar ett flertal förpackningar med bäst före-datum under juni 2026.

Företaget betonar att åtgärden är en försiktighetsåtgärd och att salmonella inte har hittats i packeriet. Konsumenter uppmanas att lämna tillbaka äggen eller slänga dem. Under Stockholm Marathon inträffade ett hjärtstopp bara några hundra meter från målgången. Personen fick hjärt- och lungräddning och fördes till sjukhus med puls.

Utöver det har ett tiotal löpare drabbats av utmattningssymtom. Samtidigt har en man i 20-årsåldern misshandlats vid Heden i Göteborg av tre okända gärningsmän. Polisen söker efter de misstänkta. En lastbil körde in i mitträcket på E4 vid Ljungby och välte, men inga personskador rapporterades.

Trafiken leddes om under eftermiddagen. En pojke i tioårsåldern försvann i Karlskoga men anträffades efter en timme i Örebro vid god vigör. I Skellefteå skadades en kvinna efter en gasoltubsexplosion, hon fördes till sjukhus. Den amerikanska skådespelaren Kelly Curtis, känd från filmen Ombytta roller, har avlidit 69 år gammal.

Hennes syster Jamie Lee Curtis meddelade nyheten på Facebook. Inom vetenskapen väcker auktionen av T-rex-skelettet Gus stor uppmärksamhet. Skelettet, som är 67 miljoner år gammalt, förväntas säljas för mellan 20 och 30 miljoner dollar hos Sotheby's. Slutpriset kan bli betydligt högre med tanke på tidigare rekord.

Inrikespolitiskt kräver Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho att staten beviljar ex gratia-ersättning till de två män som felaktigt pekades ut för mordet på Catrin da Costa på 80-talet. Hon beskriver det som ett justitiemord och kräver en ursäkt från staten





Återkallelse Salmonella Dinosauriefossil Marathon Rättsfall

