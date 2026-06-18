Core MBA: En väg till stabil grund i affärsledarskap utan att jobbet stannar

Utbildningen är en del av Di Executive Education och är framtagen för att ompröva den traditionella MBA-utbildningen. Upplägget består av fem moduler om två dagar vardera, fördelade över ungefär ett år, och bygger på en kombination av utbildningskompetens och nära insyn i chefers vardag. Utbildningen är uppbyggd för flexibilitet och innehåller ett projektarbete kopplat till deltagarens egen organisation. Målet är att ge chefer en stabil grund i affärsledarskap utan att jobbet stannar och kalendern spricker.

Utbildningen bygger på en kombination av utbildningskompetens och nära insyn i chefers vardag. Genom att arbeta med reflektion och erfarenhetsutbyte, där deltagarna kan göra modellerna till sina egna, hoppas man att användbarheten ska vara central.

Utbildningen är uppbyggd för flexibilitet, med moduler som löper kontinuerligt över året, vilket gör det möjligt att ta igen missade moment utan att behöva börja om. Målgruppen har visat sig bredare än först väntat, med många anmälningar från vd:ar och ekonomichefer i mindre och medelstora bolag, ofta med kort väg in i chefsrollen. För Di Executive Education handlar Core MBA ytterst om att rusta ledare för det skifte som många organisationer står mitt i.

Ledarskapet har aldrig varit viktigare än nu, och ambitionen är att ge chefer en grund att luta sig mot när allt snurrar fortare





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