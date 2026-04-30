Crystal Palace tar stort steg mot Conference League-final efter seger mot Sjachtar Donetsk

Crystal Palace besegrade Sjachtar Donetsk med 3-1 i det första semifinalmötet i UEFA Europa Conference League. Ismaïla Sarr öppnade målskyttet redan efter 21 sekunder, och ytterligare mål av Daichi Kamada och Jørgen Strand Larsen säkrade en viktig seger för det engelska laget.

Crystal Palace tog ett betydande steg mot en historisk finalplats i UEFA Europa Conference League efter en imponerande 3-1 seger borta mot Sjachtar Donetsk i det första semifinalmötet.

Matchen, som spelades i Ukraina, inleddes med en blixtsnabb målchans för Palace, där Ismaïla Sarr redan i den 21:e sekunden öppnade målskyttet. Ett precist djupledsboll från Jean-Philippe Mateta hittade Sarr, som elegant sprang sig fri från försvararna och placerade bollen förbi Sjachtars målvakt med ett lågt och precist skott i bortre hörnet. Experter på TNT Sports, som Lucy Ward, hyllade målet som ett klassavslut trots den tidiga tidpunkten i matchen.

Denna tidiga ledning gav Crystal Palace en psykologisk fördel och satte tonen för en intensiv och spännande match. Sjachtar Donetsk svarade dock i den 47:e minuten genom Oleg Ocheretko, som nickade in en kvittering efter en hörna. Kauã Elias förlängde hörnan med huvudet, vilket skapade en rörig situation framför mål där Ocheretko kunde stöta in bollen från nära håll. Kvitteringen gav Sjachtar nytt hopp och de ökade pressen på Palace.

Matchen fortsatte att vara jämn och intensiv, med båda lagen som skapade chanser. I den 58:e minuten tog Crystal Palace återigen ledningen genom Daichi Kamada. Ett långt inkast skapade förvirring i straffområdet, och bollen studsade fram till Kamada som kunde sätta bollen i nätet. Denna ledning visade sig vara avgörande, och Palace lyckades sedan utöka sin ledning genom Jørgen Strand Larsen, vilket fastställde slutresultatet till 3-1.

Strand Larsens mål kom i en period där Sjachtar desperat försökte att kvittera, och det dödade effektivt deras hopp om att vända matchen. Crystal Palace visade prov på en imponerande taktisk mognad under matchen. Trots att de hade mindre bollinnehav än Sjachtar Donetsk, kände de sig bekväma med att spela på kontringar och utnyttja sina snabba anfallare.

Jolean Lescott, en tidigare Villa-back, kommenterade efter matchen att Palace hanterade matchen väldigt bra och att de har kreativa spelare som är starka i omställningsspelet. Han menade att det finns få lag i Europa som trivs bättre utan boll än Crystal Palace. Segern ger Crystal Palace ett utmärkt utgångsläge inför returmötet på Selhurst Park nästa vecka, och de är nu mycket nära att nå sin första stora europeiska final.

Denna prestation är en stor bedrift för klubben och ger supportrarna hopp om en historisk säsong. Matchen visade tydligt att Crystal Palace är ett lag att räkna med i Europa, och de har potential att gå hela vägen i Conference League. Laguppställningarna var följande: Sjachtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyanko, Henrique, Ocheretko, Santana, Pedrinho, Gomes, Eguinaldo, Elias. Crystal Palace: Henderson, Canvot, Lacroix, Richards, Mitchell, Kamada, Wharton, Munoz, Pino, Mateta, Sarr





