Cupfinal: Mjällby mot Hammarby – favoriterna i huvudstaden?

Under torsdagen är det dags för final i Svenska cupen. Mjällby mot Hammarby på Strawberry Arena. Vilket lag tror du drar det längsta strået i huvudstaden? Som jag skrev i Topptips-analysen så tycker jag att oddset på "hemmasegern" är alldeles för högt i finalen i Svenska cupen. Mjällby är inte hemmalag per se, men underlaget tilltalar MAIF mer än Hammarby och jag vet i katten om Bajen ska stå som tydliga favoriter med dessa förutsättningar. På konstgräs är det en annan femma, men på nationalarenan tycker jag att Mjällby ska ner en bra bit under 3,00 gånger degen. Nu får vi hela 3,10 och då blir det ett givet klick för mig. Mjällby att vinna finalen efter full tid spelas. Nog för att Mjällby och framför allt Hammarby är två målglada lag, men i en cupfinal där en titel står på spel tycker jag inte att överspelet ska vara så tydlig favorit som det just nu är. På gräs kan Mjällby stänga ner Hammarby och även om jag har tjatat om underlaget som en faktor för sölvesborgarna finns det defensiv spets även i Hammarby som Mjällby får svårt att bryta ned. Nästan dubbel deg – just nu 1,98 – på under 2,5 mål i matchen tycker jag är för bra för att inte testa. Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Förkastningarna mot Hammarby förra våren, upprepad insats mot Bajen, rädsla in Hammarbys spetsspelare, förhoppningen att göra det bättre ... cupfinalenI inför cupfinalen mellan Mjällby och Hammarby, har Mjällbys spelare Viktor Gustafson Bajen varit favoriter. Vika talade till Fotbollskanalen och expressing frustration över förra årets match mot Hammarby, då Bajen förlorade med 1-0. Mjällby vill undvika samma resultat igen idag. Bajen var inte bra i den föregående matchen, med dålig bollen spelet vid ett dåligt försvar. Mjällbys spelares hoppas att laget kan följa upp förra året, när de vann SM-guld och vill ha tillbaka titeln.

'Detaljen som kan avgöra cupfinalen mellan Mjällby och Hammarby' - TopptipsetTorsdagens Topptips har tidigt spelstopp och är toppat med cupfinaler. Inte mindre än tre(!) titelmatcher och en avgörande playoff-semifinal finns med på tablån. Häng med i härligheten!

Mjällby AIF och Sillastrybarna anordnar tågresa för Maif-supportrar till cupfinalen mot HammarbyMjällby AIF och Sillastrybarna arrangerar en tågresa för Maif-supportrar till cupfinalen mot Hammarby, med exklusivt för Maif-supportrar. Tåget är i princip fullsatt, vilket innebär runt 600 platser.

Hammarby siktar på cupseger mot MjällbyInför cupfinalen på torsdag betonar Hammarby vikten av att vinna titlar för att bevisa sin storlek som klubb, samtidigt som man jämför statusen för cupfinaler i Sverige med andra länder.

