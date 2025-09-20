Cyberattack orsakar kaos på europeiska flygplatser – svenska flygplatser opåverkade hittills

En misstänkt cyberattack mot den amerikanska leverantören Collins Aerospace har lett till omfattande störningar i inchecknings- och bagagesystem på flera europeiska flygplatser, inklusive London, Berlin och Dublin. Svenska flygplatser är hittills opåverkade, men följdförseningar kan inte uteslutas.

En misstänkt cyberattack har orsakat omfattande störningar i inchecknings- och bagagesystem hos den amerikanska leverantören Collins Aerospace sedan fredag kväll. Resenärer från flera europeiska storflygplatser, inklusive London, Berlin, Tyskland och Dublin, har drabbats av kraftiga förseningar och problem. Den exakta omfattningen av störningarna och en prognos för när problemen kommer att vara lösta saknas fortfarande.

Moderbolaget RTX har i ett uttalande till Reuters förklarat att påverkan huvudsakligen är begränsad till elektronisk incheckning och bagageinlämning, och att man försöker mildra konsekvenserna genom manuell incheckning. Situationen har lett till långa köer och frustration bland resenärer. Extra personal har satts in på berörda flygplatser för att försöka minimera störningarna och hjälpa passagerare. Flygplatserna uppmanar resenärer att noggrant kontrollera statusen för sina flygavgångar innan de beger sig till flygplatsen och att vara ute i god tid, med rekommendationen att anlända minst tre timmar före långdistansflyg eller två timmar före inrikesflyg.\På flera flygplatser i Europa, inklusive Bryssels internationella flygplats, arbetar man intensivt med att åtgärda problemen ”så snart som möjligt”, enligt en talesperson. Berlins flygplats har också drabbats hårt, med förseningar på flera timmar för många flyg, rapporterar Tagesspiegel. Andra flygplatser i Tyskland fortsätter dock att fungera som vanligt. En talesperson för Berlins flygplats bekräftade att problemet rapporterades vid 19-tiden på fredagen och att man har arbetat med att hitta lösningar sedan dess. Det är ännu inte fastställt vem som ligger bakom attacken eller exakt hur den genomfördes. Cyber-säkerhetsexperten Marcus Murray från Truesec antyder att det kan röra sig om en ransomware-attack, en typ av cyberangrepp där förövarna kräver lösensumma för att återställa systemen. Murray beskriver cyberattacken som ”allvarlig” och betonar att genomförandet av sådana attacker kräver hög kompetens, trots att många företag drabbas. Han poängterar att det handlar om professionella aktörer som har cyberangrepp som sitt yrke. Denna typ av angrepp kan få stora konsekvenser för flygtrafiken och orsaka betydande störningar för resenärer.\I Sverige har flygtrafiken hittills inte påverkats av cyberattacken. David Karlsson, kommunikationschef på Swedavia, bekräftade på lördagseftermiddagen att allt flyter på som vanligt på svenska flygplatser. Han betonade att det inte har observerats någon direkt påverkan. Karlsson tillade dock att om stora förseningar kvarstår i Europa, kan det eventuellt leda till följdförseningar även på svenska flygplatser, men att det inte har varit fallet i någon större utsträckning hittills. Swedavia övervakar noggrant situationen och håller resenärer informerade om eventuella förändringar. Myndigheterna och säkerhetsåtgärder har aktiverats för att skydda den svenska flygtrafiken från potentiella cyberattacker, och man samarbetar med internationella aktörer för att övervaka och hantera situationen. Trots den nuvarande avsaknaden av påverkan uppmanas svenska resenärer att hålla sig uppdaterade om eventuella förändringar i flygtrafiken och att vara beredda på eventuella störningar. Det är viktigt att vara medveten om att cyberattacker kan utvecklas snabbt och att situationen kan förändras





