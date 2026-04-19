Cyberattacker: Verklig beredskap avgör mer än papper

En färsk analys av cybersäkerhetsexperten Shadi Domat på itm8 belyser bristen på verklig incidenthanteringsberedskap hos många organisationer, trots nya lagkrav. Bristande tydlighet kring mandat och ansvar under kritiska timmar efter en attack kan vara kostsam.

Klockan tickar obönhörligt framåt, en tisdag morgon klockan 07.43, när de affärskritiska systemen plötsligt ger upp. IT-avdelningen ser de otvetydiga tecknen på en pågående ransomware-attack.

Paniken breder ut sig – vad gör man nu? Ska systemen omedelbart stängas ner, trots att det effektivt stoppar all verksamhet? Vem har egentligen mandatet att fatta ett sådant beslut? Och när, eller ens om, måste myndigheterna informeras? Det är i dessa kritiska ögonblick som många organisationer tappar sitt fotfäste och hamnar i ett handlingsförlamande tillstånd, konstaterar Shadi Domat, en framstående röst inom IT- och cybersäkerhetsföretaget itm8. Han menar att även om nödvändiga verktyg och dokumenterade policys ofta finns på plats, så uppstår en påtaglig osäkerhet kring vem som har mandat och vilket ansvar som vilar på olika personer när incidenten väl är ett faktum. Den nya cybersäkerhetslagen, som bygger på EU:s NIS2-direktiv, inför skärpta krav på både incidenthantering och rapportering för en mängd organisationer. Enligt Shadi Domat handlar lagen i grunden om något mer fundamentalt än enbart regelverk. Han liknar det vid ett stresstest av organisationens verkliga motståndskraft. I teorin beskriver många företag sina processer och styrdokument som gedigna, men en verklig incident blottlägger snabbt om beslutsvägarna i praktiken fungerar som de ska. Han poängterar att det mest betydande förlusterna sällan ligger i själva tekniken, utan snarare under den första timmen efter ett intrång, då organisationen desperat försöker navigera i frågan om vem som har befogenhet att fatta vilka avgörande beslut. Varje förlorad timme utan ett tydligt mandat kan bli oerhört kostsam när man tvingas fatta beslut om huruvida system ska isoleras, stängas ner eller fortsätta att vara aktiva. Ett återkommande mönster som Shadi Domat observerar i sitt arbete med ledningsgrupper är det han kallar en illusion av kontroll. Organisationer investerar i toppmoderna säkerhetsverktyg, omfattande dokumentation och robust compliance-arbete, men har aldrig riktigt testat hur dessa element samverkar under verklig press. Han framhäver en tydlig distinktion mellan compliance och resiliens. Compliance fokuserar på att uppfylla formella krav och regelverk, ofta på papperet, medan resiliens handlar om organisationens faktiska förmåga att hantera och återhämta sig från en incident. När ledningsgrupper för första gången övar på verkliga scenarier tillsammans, uppstår därför ofta en överraskning. Om man frågar CFO, VD och säkerhetsansvarig hur en specifik incident ska hanteras, är det inte ovanligt att få tre helt olika svar. Detta belyser bristen på en gemensam förståelse och enhetlig strategi. För att en organisation ska kunna gå från enbart dokumenterade processer till en genuin och praktisk beredskap är det avgörande att tydliggöra ansvar och definiera klara beslutsvägar. Shadi Domat framhåller att tre centrala frågor ofta avslöjar hur redo en organisation verkligen är inför en cybersäkerhetsincident. För det första: Vem är den person eller grupp som tar de avgörande besluten under den kritiska första timmen av en attack? För det andra: Vilka specifika scenarier har ledningen faktiskt övat på under det senaste kvartalet för att förbereda sig? Och för det tredje: Vilka system och processer är absolut verksamhetskritiska, hur snabbt måste de kunna återställas, och vilka reservrutiner finns på plats för att upprätthålla verksamheten under tiden? När ledningen samlas i samma rum och systematiskt går igenom organisationens olika delar och beroenden, blir det snabbt uppenbart var eventuella oklarheter och interna silos existerar. Den nya cybersäkerhetslagen har som syfte att höja den generella säkerhetsmognaden inom organisationer. Dock är det inte de formella policydokumenten som i slutändan avgör hur en incident utfaller. När ransomware sprider sig obehindrat i nätverket eller när verksamhetskritiska system plötsligt låses, är det inte den välskrivna dokumentationen som avgör utfallet. Det avgörande är om beslutsförmågan finns integrerad och fungerande inom organisationen – eller om den saknas. Den nordiska IT-partnern itm8 hjälper organisationer att stärka sin konkurrenskraft genom digital utveckling, med expertis inom cybersäkerhet, molntjänster, infrastruktur och digital transformation





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cybersäkerhet Incidenthantering Ransomware Beredskap Ledningsgrupp

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »