Cybersäkerhet börjar i ledningen – inte med tekniken

Enligt experter är cybersäkerhet inte bara en teknisk fråga, utan en integrerad del av organisationens ledarskap, kultur och beslutsfattande. Investeringar i teknik är viktiga, men otillräckliga om säkerhet inte prioriteras i vardagen.

Cybersäkerhet är inte en fråga om att enbart investera i den senaste tekniken, utan snarare en fundamental del av hur en organisation leds, prioriterar och fattar beslut i sin dagliga verksamhet.

Tobias Ander, informationssäkerhetsexpert och rådgivare på Securebyme, understryker att många intrång inte beror på tekniska brister i sig, utan på beslut som tas – eller inte tas – i vardagen. En övertro på att säkerhetsuppdateringar, brandväggar och avancerade system automatiskt skapar trygghet är missvisande. Sårbarheter uppstår när säkerhet inte är integrerad i organisationens styrning och kultur. Att skjuta upp uppdateringar, konfigurera system med för öppna inställningar eller nedprioritera säkerhet är exempel på beslut som angripare utnyttjar.

Tekniken kan reducera risker, men den kan inte kompensera för felaktiga prioriteringar eller oklara ansvarsområden. Den verkliga attackytan ligger i dessa mänskliga faktorer. Ander, med erfarenhet från både offentlig sektor och säkerhetskänslig verksamhet, har sett hur även små avsteg från säkerhetsrutiner kan få allvarliga konsekvenser. Organisationer investerar ofta betydande summor i avancerade säkerhetslösningar, men missar samtidigt det avgörande – hur dessa lösningar faktiskt fungerar i praktiken och hur arbetet bedrivs i vardagen.

Verktyg skyddar tekniken, men inte arbetssätten. En stark säkerhetskultur är nödvändig för att säkerställa att systemen används korrekt och att medarbetare agerar säkert. Om säkerhet betraktas som en sidofråga i konkurrens med andra mål, uppstår luckor som angripare snabbt identifierar och utnyttjar. Securebyme arbetar med organisationer för att hjälpa dem att förstå detta samband mellan ledarskap, kultur och cybersäkerhet.

En stark säkerhetskultur främjar en miljö där medarbetare vågar lyfta risker, rapportera misstag och agera proaktivt. En avgörande aspekt är att skapa en psykologiskt trygg miljö där medarbetare känner sig bekväma med att rapportera problem och misstag utan rädsla för bestraffning. Att tysta ner problem leder snabbt till ökade risker. Kulturen är det som skyddar människor och deras beslut, och skapar en trygghet att göra rätt även när det är obekvämt.

Denna kultur formas i ledningen genom prioriteringar, incitament och uppföljning. Ledningen måste visa att säkerhet är en reell prioritet, inte bara i policydokument, utan också i hur beslut fattas, hur avvikelser hanteras och hur medarbetare bemöts när något går fel. Genom att integrera säkerhet i styrningen och beslutsfattandet skapas en långsiktig effekt. Behovet av att ständigt släcka bränder minskar, och verksamheten får bättre förutsättningar att fungera stabilt och effektivt.

En organisation som är motståndskraftig från grunden kan lättare driva sitt uppdrag framåt utan onödiga avbrott eller osäkerhet. Robust cybersäkerhet byggs inte i efterhand, utan formas i hur vi leder och fattar beslut varje dag. Securebyme, grundat 2021, är ett svenskt konsultbolag som specialiserar sig på att bygga robust cybersäkerhet genom att utveckla säkerhetskultur i ledningsgrupper och verksamheter, med ett holistiskt grepp om styrning, beteenden och beslut





