Cybersäkerhet: Från papper till verklig beredskap – ledningens utmaningar vid kris

En djupdykning i hur organisationer kämpar med att omsätta cybersäkerhetspolicys till praktisk handling under en incident, och hur ny lagstiftning tvingar fram en högre beredskap hos ledningen.

Klockan slår 07.43 en tisdagsmorgon. Flera affärskritiska system har kollapsat och IT-avdelningen larmar om tecken på en pågående ransomware-attack.

Paniken börjar sprida sig – vad är nästa steg? Ska systemen omedelbart stängas ner, trots att det riskerar att lamslå hela verksamheten? Vem har befogenhet att fatta ett sådant drastiskt beslut? Och när måste myndigheterna informeras? Det är i sådana kritiska ögonblick som många organisationer tappar farten, konstaterar Shadi Domat, expert på IT- och cybersäkerhet på företaget itm8. Han menar att trots att verktygen och policydokumenten ofta finns på plats, uppstår en förlamande osäkerhet kring mandat och ansvar när en verklig incident inträffar. Den nya cybersäkerhetslagen, som baseras på EU:s NIS2-direktiv, ställer skärpta krav på incidenthantering och rapportering för en bredare grupp av organisationer. Men enligt Domat handlar lagen egentligen om något mer fundamentalt. Lagen fungerar i praktiken som ett stresstest av organisationens verkliga motståndskraft. Många företag har visserligen tydliga processer och styrdokument i teorin, men en incident blottlägger snabbt om beslutsvägarna faktiskt fungerar i praktiken. Han betonar att den största förlusten sällan ligger i själva tekniken, utan inträffar under den första timmen, när organisationen försöker klarlägga vem som har rätt att fatta vilka beslut. Varje förlorad timme utan ett tydligt mandat kan bli oerhört kostsam, särskilt när avgörande beslut måste fattas om systemens isolering, nedstängning eller fortsatta drift. Ett genomgående mönster som Shadi Domat observerar i sitt arbete med ledningsgrupper är vad han kallar en illusion av kontroll. Organisationer investerar i säkerhetsverktyg, dokumentation och efterlevnadsarbete, men har aldrig testat hur dessa komponenter samverkar under verklig press. Det finns en avgörande skillnad mellan compliance och resiliens. Compliance handlar om att uppfylla regelverk och krav på papper, medan resiliens beskriver organisationens faktiska förmåga att hantera en kris. När ledningsgrupper för första gången övar på olika incident-scenarier tillsammans, uppstår därför ofta en överraskning. Om man frågar en CFO, en VD och en säkerhetsansvarig hur en specifik incident ska hanteras, kan svaren skilja sig markant åt. För att övergå från en teoretisk beredskap till en faktisk, robust motståndskraft, måste organisationer noggrant tydliggöra ansvar och fastställa klara beslutsvägar. Shadi Domat framhåller att tre nyckelfrågor ofta avslöjar en organisations verkliga beredskap: Vem fattar besluten under den allra första timmen av en cyberincident? Vilka konkreta scenarier har ledningen övat under det senaste kvartalet? Och vilka system och processer är absolut verksamhetskritiska, hur snabbt måste de återställas, och vilka reservrutiner finns på plats under tiden? När man samlar ledningen i ett gemensamt rum och systematiskt går igenom verksamheten, blir det snabbt uppenbart var oklarheter och interna stuprör existerar. Även om cybersäkerhetslagen syftar till att höja den övergripande säkerhetsmognaden inom organisationer, är det inte policydokumenten i sig som avgör utfallet av en incident. När ransomware sprider sig i sidled eller när verksamhetskritiska system låses, är det inte den befintliga dokumentationen som styr resultatet. Framgång eller misslyckande i en sådan situation beror i grunden på om beslutsförmågan finns i organisationen – eller inte.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Analytiker ser potential trots kursfall för Novo Nordisk – fokus på hälsa och cybersäkerhet för framtidenTrots betydande kursfall för Novo Nordisk ser Handelsbankens analytiker positiv potential. Artikeln lyfter fram andra intressanta bolag inom hälsa, cybersäkerhet och spel. Spelutvecklaren Hacksaw och medicinteknikbolaget Sobi nämns som potentiella tillväxtbolag.

– 13-åringar ska kunna få fängelseRegeringen bortser från den hårda kritiken • Ska gälla från 2 augusti.

Nyheter från världen: Kärnvapenhot, ekonomisk oro och juridiska händelserEn sammanfattning av de senaste nyheterna som inkluderar påvens kritik mot krigföring, en incident på Maraboufabriken, rättsprocesser rörande terrorbrott och vapenrelaterade fall, samt internationella ekonomiska varningar.

Johan, 19, från Rättvik fick 2,0 på första högskoleprovet – ”Trodde inte det var sant”Tusentals gör högskoleprovet på lördag. Johan Bellander, 19, tog maxpoäng första gången och berättar om känslan bakom resultatet.

Sveriges Lärare: Rädd att män skräms från förskolläraryrketDet finns en risk att anklagelser om övergrepp i förskolan skrämmer bort män från förskolläraryrket. Det menar fackförbundet Sveriges Lärare, efter händelserna i en kommun i Hälsingland.

Hårdvarans roll för framtidens cybersäkerhet: Djupgående skydd mot nya hotExperter betonar betydelsen av skydd på chipnivå för att möta dagens alltmer sofistikerade cyberhot. Avancerad enhetshantering och maskininlärning på hårdvarunivå är avgörande för att säkerställa synlighet och skydd, särskilt inom offentlig sektor.

