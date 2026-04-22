Cybersäkerhet som strategisk affärstillgång: Ledarskapets nya roll i en digital värld

Kai Jaara från Cybify förklarar varför cybersäkerhet måste integreras i ledningsarbetet och affärsstrategin för att skapa trygg tillväxt och hållbar digitalisering.

I en tid där den digitala transformationen sker i en rasande takt blir cybersäkerhet allt viktigare för företags överlevnad och långsiktiga framgång. Kai Jaara, grundare och ägare av cybersäkerhet sbolaget Cybify, driver en tydlig tes om att det krävs ett paradigmskifte i hur företag betraktar säkerhetsfrågor. Istället för att se cybersäkerhet som en isolerad IT-fråga eller ett nödvändigt ont, bör det lyftas upp på styrelse- och ledningsnivå.

När säkerhetsarbetet integreras direkt i affärsstrategin förvandlas det från en passiv skyddsbarriär till en aktiv motor för affärsutveckling, trygghet och strategisk framförhållning. Genom att äga frågan på högsta nivå kan organisationer inte bara minimera risker utan också skapa en mer förutsägbar och stabil miljö för sina medarbetare och kunder. Cybify samarbetar idag med en rad olika företag och organisationer som befinner sig i behov av att rusta sig för en allt mer komplex och hotfull digital verklighet. I en värld där regulatoriska krav skärps och riskmedvetenheten ökar, är det systematiska arbetet med ansvar, riskhantering och prioriteringar avgörande för att behålla konkurrenskraften. Jaara understryker att värdet av cybersäkerhet når sin kulmen först när det integreras som en naturlig del av verksamhetens kärna. Det handlar om att skapa förutsättningar för en trygg digitalisering där beslutsfattare kan navigera med större säkerhet. När säkerhetsmål matchas med affärsmål minskar risken för att utvecklingsprojekt saktas ner, och istället skapas en kultur där innovation och säkerhet går hand i hand. Ett första kritiskt steg i denna process är att utbilda ledningsgruppen och skapa en gemensam förståelse för den hotbild man står inför. Det handlar om att tydliggöra ansvarsområden och skapa en enhetlig bild av risker och strategiska mål. Många företag står inför utmaningar där tekniska lösningar inte längre räcker till, utan där behovet av ledarskapsförankring blir alltmer akut. Genom konceptet No more risky business vill Cybify hjälpa verksamheter att bli smartare och mer långsiktiga. Genom att kombinera expertis inom cybersäkerhet, strategiskt ledarskap och avancerad teknik, erbjuder bolaget verktyg för genomlysning och operativt stöd. Detta arbetssätt säkerställer inte bara att organisationen kan möta dagens krav, utan också att den står stadigt inför framtidens osäkerheter. Att investera i cybersäkerhet är i slutändan en investering i hållbar tillväxt och förmågan att bedriva verksamhet med förtroende och kontroll i en ständigt föränderlig global ekonomi





