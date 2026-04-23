Cybersäkerhetens framtid ligger i chipen – så skyddar du din organisation

Experter betonar vikten av att integrera säkerhetsfunktioner direkt i hårdvaran för att skydda mot moderna cyberhot. Artificiell intelligens spelar en dubbel roll, och avancerad enhetshantering är avgörande för snabb återhämtning vid incidenter.

Eqvors grundare, syskonen Felicia Forsgren och Felix Forsgren, tillsammans med vd:n Filip Thunstedt, står i fokus.

Detta erbjudande är exklusivt för nya kunder och inkluderar moms. I en diskussion mellan Ateas Lead Cyber Security Architect Juha-Matti Mukari och Intels Strategic Alliances Manager Nawras Sawsou framhävs vikten av cybersäkerhet på chipnivå. Mukari betonar att synlighet ner till hårdvarunivå är avgörande för att kunna skydda system. Detta är särskilt viktigt inom offentlig sektor, där känslig information och kritisk infrastruktur är ständigt hotade.

Inom hälso- och sjukvården handlar det om att skydda patientdata, inom utbildningssektorn om att säkra stora och sårbara användargrupper, och inom kommunsektorn om att skydda kritisk infrastruktur och konfidentiell information. Sawsou lyfter fram artificiell intelligens som ett tveeggat svärd – ett verktyg som kan användas både av angripare och försvarare. Moderna cyberattacker fokuserar alltmer på att imitera normalt användarbeteende, vilket gör dem svåra att upptäcka med traditionella säkerhetslösningar. Hårdvarubaserade säkerhetslösningar blir därför en viktig del av ett modernt försvar.

Ett exempel som nämns är CrowdStrikes misslyckade uppdatering i juli 2024, som slog ut miljontals datorer, inklusive system på flygplatser, vilket ledde till inställda och försenade flygningar. Ett flygbolag med Intel vPro-integration kunde återställa sina system på bara fyra timmar, medan ett annat bolag, utan motsvarande synlighet, behövde över fem dagar och förlorade 500 miljoner dollar. Säkerhetsfunktioner som är integrerade i hårdvaran är svårare att stänga av och kan reagera effektivt på misstänkt aktivitet.

Intels chip använder maskininlärning och artificiell intelligens för att identifiera och larma om hot. Mukari sammanfattar att cybersäkerhet består av många lager, och hårdvarunivån utgör det mest grundläggande. Genom att utöka säkerhetsfunktionerna till chipnivå kan man skydda enheter mot hot som annars skulle kunna förbli oupptäckta. Detta inkluderar även skydd mot deepfake-videor och andra bedrägerier där användare manipuleras.

Den avancerade enhetshanteringen som möjliggörs av Intel vPro ger kontakt med enheter även om de är offline, har ett korrupt operativsystem eller saknar ström. Detta understryker vikten av att ha kontroll och synlighet på hårdvarunivå för att effektivt kunna hantera och skydda digitala tillgångar





