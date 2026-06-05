Cykelkaos i Göteborg: Löften som inte infrias

Debattartikel om hur cykelinfrastrukturen i centrala Göteborg fortfarande är farlig och otillräcklig, trots stadens ambitioner att bli en cykelvänlig stad.

Göteborg s stad har under lång tid marknadsfört sig som en hållbar och cykelvänlig stad. Men verkligheten för cyklister i centrala delar, särskilt kring Järntorget och Olof Palmes plats, är en helt annan.

Trots löften om förbättringar och en del nya anpassningar som rödljus och separata filer, upplever många cykelpendlare att situationen blivit sämre, farligare och mer stressande än någonsin. För att ta sig den korta sträckan mellan Pustervik och Första Långgatan måste cyklisten fortfarande korsa två spårvagnsspår, två trottoarer och inte mindre än fyra körfält med tung motortrafik. De nyligen installerade trafikljusen för cyklister har långa väntetider eftersom prioriteringen ges till spårvagnar och bilar.

När det väl blir grönt är tiden knapp, vilket tvingar cyklister att stressa och riskera olyckor. Många väljer att cykla mot rött för att spara tid, vilket ökar risken för allvarliga kollisioner. Problemet grundar sig i att staden är planerad och byggd för biltrafik. Trots att byggarbeten och omledningar har gjort framkomligheten ännu sämre, prioriteras bilisternas behov framför cyklisternas säkerhet.

Insändarskribenten riktar skarp kritik mot Göteborgs Stad, Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret för att de inte har tagit cyklisternas situation på allvar. För att verkligen bli en attraktiv cykelstad krävs en genomgripande förändring där cyklisters säkerhet sätts i första rummet - inte som en eftertanke





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Cykelinfrastruktur Göteborg Trafiksäkerhet Stadspolitik Hållbar Mobilitet

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